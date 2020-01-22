Доллар может резко взлететь в цене: почему так происходит

Деньги

После скачка в прошедшие выходные, с начала нынешней недели курсы доллара и евро выросли не так существенно. С понедельника, 20 января, американская валюта подорожала на 1 копейку, а европейская — на 3 копейки. Так, 22 января НБУ установил курсы валют на уровне 24,26 грн за доллар и 26,97 грн за евро. Похожая ситуация и на наличном рынке. С начала недели курсовые колебания составили всего несколько копеек. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,12 грн, купить — по 24,35 грн, евро — сдать по 26,66 грн, купить — по 27,03 грн.

«Курс гривни в среду укрепился с открытия торгов до 24,28 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок отыгрывает результаты аукциона вторника, где спрос на долгосрочные облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) оказался ниже предложения, в то время как интерес к краткосрочным долговым бумагам был полностью удовлетворен. Это может означать охлаждение интереса покупателей к бумагам, что может стать сигналом к будущему откату курса национальной валюты. На следующей неделе ожидается размещение семилетних ОВГЗ, и если спрос на них также разочарует рынки, то можно констатировать смену тенденции укрепления гривни.

Помимо этого, предложение валюты на рынке сейчас ограничивает возмещение НДС нерезидентам, а также наличие ликвидности от погашения ОВГЗ предыдущих выпусков. Таким образом, активных продаж валюты может не произойти.

В то же время рынок будет «переваривать» подписанный президентом Украины Владимиром Зеленским закон, который предусматривает выделение более 80 млн долларов для запуска программы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса. Ранее украинский премьер Алексей Гончарук сообщил, что правительство Украины намерено с 1 февраля запустить программу кредитования малого бизнеса под 5−9% годовых. Он также рассказал о том, что непрофильные активы государственных компаний будут отданы в частный сектор. В первом квартале текущего года Фонд государственного имущества планирует объявить более 200 аукционов по приватизации.



Вероятно, на фоне перекоса спроса и предложения гривня в ближайшее время будет находиться под давлением и войдет в диапазон 24,3−24,4 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Укрепление курсов иностранных валют отмечают и другие эксперты.

«На минувшей неделе, с прошлой среды, доллар вырос к гривне во всех сегментах валютного рынка на 0,9−1,%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлой среды официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, поднялся с 24,03 грн до 24,26 грн (+1,0%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», увеличились за это же время с 24,03—24,06 до 24,27—24,30 грн (+1,0%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках выросли за неделю с 23,92—24,15 до 24,13—24,36 грн (+0,9%). При этом разница между средними курсами покупки и продажи расширилась с 0,9% до 1,0%.

Рост доллара продолжается с некоторыми перерывами с 26 декабря прошлого года, однако постепенно замедляется. Об этом свидетельствует и изменение курсов в первой половине среды: если на межбанке доллар еще рос, то на наличном рынке — умеренно снижался. Однако в краткосрочной перспективе рост доллара еще может быть продолжен.

На ближайшую неделю ожидаем увеличения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 24,5 грн, а наличный доллар в банках — по 24,3−24,6 грн", — прогнозирует Иосуб.

Стоит отметить, что, по мнению экспертов, стабильность национальной валюты во многом зависит от притока капитала извне, причем не только за счет продажи украинских долговых бумаг, но и за счет получения кредитов от зарубежных финансовых учреждений. При этом нынешнее правительство вновь заговорило о возможности прекращения сотрудничества с Международным валютным фондом. Правда, речь идет о дальней перспективе, а пока Украина все же нуждается во внешнем кредитовании. Речь идет о новой трехлетней программе расширенного финансирования EFF, предварительная договоренность о которой была достигнута в конце прошлого года.

«Программа МВФ, по которой мы достигли договоренностей на уровне менеджмента, обязательно нужна нам на три года. Но уже с ней, полностью ее выполнив, есть шанс „выпуститься“ из МВФ», — написала на своей странице в Facebook министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Напомним, что президент, правительство и Нацбанк Украины в начале декабря 2019 года договорились с руководством Международного валютного фонда об открытии новой трехлетней программы расширенного финансирования на 5,5 млрд долларов. Окончательное решение должен принять совет директоров фонда после выполнения Киевом последних предварительных рекомендаций, в том числе принятия ряда законов Верховной Радой.

Стоит отметить, что текущая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена еще 18 декабря 2018 года и завершается 17 февраля нынешнего года. Ее объем — 2,8 млрд СПЗ (специальные права заимствования, резервное и платежное средство, эмитируемое МВФ) или около 3,9 млрд долларов. Первый транш — 1 млрд СПЗ, или около 1,4 млрд долларов — был предоставлен сразу, а затем планировалось еще два транша по итогам полугодовых пересмотров. Однако в связи со сменой президента и правительства, после выборов, было решено начать разработку новой программы сотрудничества. В результате в минувшем году финансирование со стороны фонда отсутствовало, тогда как Киев выплатил МВФ почти 1,4 млрд СПЗ.

Напомним, что с 19 января банкам и финансовым компаниям окончательно запрещено скрывать от своих клиентов какую-либо информацию о предоставляемом кредите. Кроме того, начал действовать новый механизм расчета стоимости потребительских кредитов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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