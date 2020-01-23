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Самые вкусные салаты сезона: легкие рецепты, идеи декора (фото)
Салаты — любимая еда у многих. Они легкие и вкусные, да и готовить их несложно. Это блюдо востребовано в любое время года. Оно нравится и взрослым, и детям. Кроме того, салат может стать украшением стола, если красиво декорирован.
Легкими рецептами необычных салатов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Казахстана Гульназ Наби.
— Один из вкусных и красивых салатов «Гнездо глухаря», — говорит Гульназ Наби. — Приготовить его несложно.
Гнездо глухаря
Ингредиенты:
- куриное филе — 400 г;
- яйца — 6 шт;
- огурцы свежие — 3 шт.;
- картофель — 3−4 шт.;
- зелень;
- сметана;
- майонез;
- растительное масло для жарки;
- соль и перец.
Приготовление:
- Куриное филе и яйца отварить, нарезать мелко.
- Огурцы нарезать соломкой.
- Картофель натереть на терке для корейской морковки. Промыть 3−4 раза, просушить. Пожарить в небольшом количестве растительного масла.
- Все это заправить сметаной и майонезом в пропорции 1: 1.
Для украшения салата можно сделать «яйца» из желтков. Желтки растереть вилкой, добавить сметану, сформировать шарики и придать форму яиц.
— Нужно ли чистить огурец?
— Нет, с кожурой будет лучше. Но это, конечно, дело вкуса.
— Подойдут ли для декора перепелиные яйца?
— Да, это отличная идея. Еще один очень вкусный салат — с семгой. Он полезный и прост в приготовлении.
Салат с семгой
Ингредиенты:
- семга (замороженная) -200 — 300 г;
- салатный микс — 1 упаковка (можно заменить салатными листьями, рукколой);
- оливки (любые) — 50 г;
- помидоры черри — 50 г;
- сыр моцарелла 100 г;
- кедровые орешки по вкусу (обжарить на сковороде).
Приготовление:
- Рыбу посолить и поперчить с обейх сторон, сбрызнуть лимонным соком. Оставить на 15 минут.
- Салатный микс промыть, просушить.
- На сковороду добавить 2−3 ст. л оливкового масла. Хорошо разогреть. Выложить рыбу на сковороде, обжарить на большом огне с каждой стороны по 2−3 минуты.
- Снять с огня, закрыть крышкой, оставить постоять еще на 5 минут. Таким образом рыба «дойдет» внутри. 2- й вариант: отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут.
Самый главный нюанс — это правильно приготовить рыбу. Нельзя пережаривать. При длительной тепловой обработке рыба становится сухой и жесткой.
Соус:
- бальзамический уксус — 2 ст. л;
- оливковое масло — 2 ст. л;
- черный перец по вкусу.
Бальзамический уксус и оливковое масло смешать, добавить перец, хорошо перемешать.
Ингредиенты красиво выложить на тарелку, полить соусом. Приятного аппетита!
Теплый салат с говядиной
Ингредиенты:
- мякоть говядины — 150 г;
- помидоры черри — 50 г;
- баклажан — 1 шт.;
- сливки (20%) — 50 г;
- сыр фета — 50 г (можно заменить брынзой или любым другим вашим любимым сыром);
- салатные листья — 1 пучок;
- соль и перец;
- бальзамический соус — по желанию.
Приготовление:
- Нарезать баклажан и мясо брусочками, посолить и поперчить.
- Обжарить на растительном масле до готовности.
- В обжаренное мясо и баклажан добавить нарезанные пополам черри, добавить сливки.
- Салатные листья помыть в холодной воде, обсушить, нарвать на средние кусочки руками.
- Переложить зажарку к листьям добавить нарезанный сыр фету. Перемешать, подавать теплым. Можно полить бальзамическим соусом.
— Теплые салаты сейчас популярны.
— А еще поделюсь рецептом витаминного салатика. Он может стать дополнением к мясным блюдам. Я использую его в качестве гарнира.
Витаминный салат
Понадобятся краснокочанная капуста и брокколи, консервированная кукуруза, оливковое масло, лимонный сок, мелко нарезанный зеленый лук, соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- Брокколи отварить в подсоленной воде, рекомендую варить не больше 1 минуты для сохранения хруста.
- Краснокочанную капусту нарезать тонко.
- В сезон кукурузы, можно отварить кукурузу. Варить 20 минут, посолить в конце. Использовать в зернах. Отлично подойдет и консервированная кукуруза.
- Также добавить зеленый лук.
Заправка:
- Оливковое масло, несколько капель лимонного сока, соль и перец.
- По желанию можно дополнять брынзой, сыром, огурцами и помидорами.
Добавить заправку и все перемешать. Приятного аппетита!
Свежий салат с нутом
Ингредиенты:
- руккола — 2 пучка;
- черри или обычные помидоры — 60 г;
- нут — 4 ст. л;
- сыр фета (можно использовать моцареллу в шариках);
- болгарский перец.
Приготовление:
- Нут замочить в холодной воде на несколько часов, отварить до готовности.
- Рукколу промыть, просушить.
- Для заправки мелко нарезать укроп или петрушку. Добавить 5 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. лимонного сока.
- Все ингредиенты выложить в салатницу, добавить заправку и перемешать.
Приятного аппетита!
— Что вас вдохновляет на кулинарное творчество?
— Еда для меня — огромное пространство для творчества. А колоссальный источник вдохновения — путешествия. Я люблю бывать в разных странах, знакомиться с их культурой и пробовать разные блюда. Приносит удовольствие общение с интересными людьми.
— Какие блюда у вас любимые?
— Я гурман, люблю разные кухни мира. Предпочтение отдаю итальянской кухне. В перспективе планирую гастрономический тур по Италии. У меня есть друзья-итальянцы, с которыми я обмениваюсь рецептами.
— Каковы ваши главные принципы в приготовлении еды?
— Я сторонник здорового питания и образа жизни. Мой девиз «никто не приготовит для меня еду так, как я сама». Я использую минимум жира в еде, предпочитаю оливковое масло. Придерживаюсь принципов сбалансированного и разнообразного питания, считаю важным наличие в рационе свежих сезонных овощей. Самый главный приоритет в еде — польза. У меня подрастают дети, с детства хотелось бы воспитывать их приверженцами здорового образа жизни. Правильно питаясь сегодня, мы заботимся о здоровье на многие годы. Немаловажно в наши дни, чтобы приготовление отнимало как можно меньше времени и усилий. Очень важна и эстетика еды, то есть красивая подача блюда.
— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?
— Питайтесь сбалансированно и разнообразно. Будьте здоровы. Желаю прекрасного самочувствия. Мира в каждый дом! Пусть в каждом доме будет вкусно и уютно.
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