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Стиль жизни

Самые вкусные салаты сезона: легкие рецепты, идеи декора (фото)

7:29 24 января 2020 92
Салат
Ольга СМЕТАНСКАЯ, «ФАКТЫ»

Салаты — любимая еда у многих. Они легкие и вкусные, да и готовить их несложно. Это блюдо востребовано в любое время года. Оно нравится и взрослым, и детям. Кроме того, салат может стать украшением стола, если красиво декорирован.

Легкими рецептами необычных салатов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Казахстана Гульназ Наби.

— Один из вкусных и красивых салатов «Гнездо глухаря», — говорит Гульназ Наби. — Приготовить его несложно.

Гнездо глухаря

Ингредиенты:

  • куриное филе — 400 г;
  • яйца — 6 шт;
  • огурцы свежие — 3 шт.;
  • картофель — 3−4 шт.;
  • зелень;
  • сметана;
  • майонез;
  • растительное масло для жарки;
  • соль и перец.

Приготовление:

  1. Куриное филе и яйца отварить, нарезать мелко.
  2. Огурцы нарезать соломкой.
  3. Картофель натереть на терке для корейской морковки. Промыть 3−4 раза, просушить. Пожарить в небольшом количестве растительного масла.
  4. Все это заправить сметаной и майонезом в пропорции 1: 1.

Для украшения салата можно сделать «яйца» из желтков. Желтки растереть вилкой, добавить сметану, сформировать шарики и придать форму яиц.

Салат «Гнездо глухаря» можно украсить перепелиными яйцами или «яйцами», сделанными из желтков

— Нужно ли чистить огурец?

— Нет, с кожурой будет лучше. Но это, конечно, дело вкуса.

— Подойдут ли для декора перепелиные яйца?

— Да, это отличная идея. Еще один очень вкусный салат — с семгой. Он полезный и прост в приготовлении.

Салат с семгой

Ингредиенты:

  • семга (замороженная) -200 — 300 г;
  • салатный микс — 1 упаковка (можно заменить салатными листьями, рукколой);
  • оливки (любые) — 50 г;
  • помидоры черри — 50 г;
  • сыр моцарелла 100 г;
  • кедровые орешки по вкусу (обжарить на сковороде).

Приготовление:

  1. Рыбу посолить и поперчить с обейх сторон, сбрызнуть лимонным соком. Оставить на 15 минут.
  2. Салатный микс промыть, просушить.
  3. На сковороду добавить 2−3 ст. л оливкового масла. Хорошо разогреть. Выложить рыбу на сковороде, обжарить на большом огне с каждой стороны по 2−3 минуты.
  4. Снять с огня, закрыть крышкой, оставить постоять еще на 5 минут. Таким образом рыба «дойдет» внутри. 2- й вариант: отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут.

Самый главный нюанс — это правильно приготовить рыбу. Нельзя пережаривать. При длительной тепловой обработке рыба становится сухой и жесткой.

Соус:

  • бальзамический уксус — 2 ст. л;
  • оливковое масло — 2 ст. л;
  • черный перец по вкусу.

Бальзамический уксус и оливковое масло смешать, добавить перец, хорошо перемешать.

Ингредиенты красиво выложить на тарелку, полить соусом. Приятного аппетита!

Настоящее объедение – салат с семгой

Теплый салат с говядиной

Ингредиенты:

  • мякоть говядины — 150 г;
  • помидоры черри — 50 г;
  • баклажан — 1 шт.;
  • сливки (20%) — 50 г;
  • сыр фета — 50 г (можно заменить брынзой или любым другим вашим любимым сыром);
  • салатные листья — 1 пучок;
  • соль и перец;
  • бальзамический соус — по желанию.

Приготовление:

  1. Нарезать баклажан и мясо брусочками, посолить и поперчить.
  2. Обжарить на растительном масле до готовности.
  3. В обжаренное мясо и баклажан добавить нарезанные пополам черри, добавить сливки.
  4. Салатные листья помыть в холодной воде, обсушить, нарвать на средние кусочки руками.
  5. Переложить зажарку к листьям добавить нарезанный сыр фету. Перемешать, подавать теплым. Можно полить бальзамическим соусом.

Теплый салат с говядиной понравится многим

— Теплые салаты сейчас популярны.

— А еще поделюсь рецептом витаминного салатика. Он может стать дополнением к мясным блюдам. Я использую его в качестве гарнира.

Витаминный салат

Понадобятся краснокочанная капуста и брокколи, консервированная кукуруза, оливковое масло, лимонный сок, мелко нарезанный зеленый лук, соль и перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Брокколи отварить в подсоленной воде, рекомендую варить не больше 1 минуты для сохранения хруста.
  2. Краснокочанную капусту нарезать тонко.
  3. В сезон кукурузы, можно отварить кукурузу. Варить 20 минут, посолить в конце. Использовать в зернах. Отлично подойдет и консервированная кукуруза.
  4. Также добавить зеленый лук.

Заправка:

  • Оливковое масло, несколько капель лимонного сока, соль и перец.
  • По желанию можно дополнять брынзой, сыром, огурцами и помидорами.

Добавить заправку и все перемешать. Приятного аппетита!

Витаминный салатик очень полезный

Свежий салат с нутом

Ингредиенты:

  • руккола — 2 пучка;
  • черри или обычные помидоры — 60 г;
  • нут — 4 ст. л;
  • сыр фета (можно использовать моцареллу в шариках);
  • болгарский перец.

Приготовление:

  1. Нут замочить в холодной воде на несколько часов, отварить до готовности.
  2. Рукколу промыть, просушить.
  3. Для заправки мелко нарезать укроп или петрушку. Добавить 5 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. лимонного сока.
  4. Все ингредиенты выложить в салатницу, добавить заправку и перемешать.

Приятного аппетита!

Свежий салат с нутом вкусный и сытный


— Что вас вдохновляет на кулинарное творчество?

— Еда для меня — огромное пространство для творчества. А колоссальный источник вдохновения — путешествия. Я люблю бывать в разных странах, знакомиться с их культурой и пробовать разные блюда. Приносит удовольствие общение с интересными людьми.

— Какие блюда у вас любимые?

— Я гурман, люблю разные кухни мира. Предпочтение отдаю итальянской кухне. В перспективе планирую гастрономический тур по Италии. У меня есть друзья-итальянцы, с которыми я обмениваюсь рецептами.

Гульназ Наби: «Пусть в каждом доме будет вкусно и уютно!»

— Каковы ваши главные принципы в приготовлении еды?

— Я сторонник здорового питания и образа жизни. Мой девиз «никто не приготовит для меня еду так, как я сама». Я использую минимум жира в еде, предпочитаю оливковое масло. Придерживаюсь принципов сбалансированного и разнообразного питания, считаю важным наличие в рационе свежих сезонных овощей. Самый главный приоритет в еде — польза. У меня подрастают дети, с детства хотелось бы воспитывать их приверженцами здорового образа жизни. Правильно питаясь сегодня, мы заботимся о здоровье на многие годы. Немаловажно в наши дни, чтобы приготовление отнимало как можно меньше времени и усилий. Очень важна и эстетика еды, то есть красивая подача блюда.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Питайтесь сбалансированно и разнообразно. Будьте здоровы. Желаю прекрасного самочувствия. Мира в каждый дом! Пусть в каждом доме будет вкусно и уютно.

Ранее рецептами блюд для тех, кто стремится быть здоровым, стройным и красивым, с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

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Фото из альбома Гульназ Наби

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