Самые вкусные салаты сезона: легкие рецепты, идеи декора (фото)

Стиль жизни

Салаты — любимая еда у многих. Они легкие и вкусные, да и готовить их несложно. Это блюдо востребовано в любое время года. Оно нравится и взрослым, и детям. Кроме того, салат может стать украшением стола, если красиво декорирован. Легкими рецептами необычных салатов с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Казахстана Гульназ Наби.

— Один из вкусных и красивых салатов «Гнездо глухаря», — говорит Гульназ Наби. — Приготовить его несложно.

Гнездо глухаря Ингредиенты:

куриное филе — 400 г;

яйца — 6 шт;

огурцы свежие — 3 шт.;

картофель — 3−4 шт.;

зелень;

сметана;

майонез;

растительное масло для жарки;

соль и перец. Приготовление: Куриное филе и яйца отварить, нарезать мелко. Огурцы нарезать соломкой. Картофель натереть на терке для корейской морковки. Промыть 3−4 раза, просушить. Пожарить в небольшом количестве растительного масла. Все это заправить сметаной и майонезом в пропорции 1: 1. Для украшения салата можно сделать «яйца» из желтков. Желтки растереть вилкой, добавить сметану, сформировать шарики и придать форму яиц.

Салат «Гнездо глухаря» можно украсить перепелиными яйцами или «яйцами», сделанными из желтков

— Нужно ли чистить огурец?

— Нет, с кожурой будет лучше. Но это, конечно, дело вкуса.

— Подойдут ли для декора перепелиные яйца?

— Да, это отличная идея. Еще один очень вкусный салат — с семгой. Он полезный и прост в приготовлении.

Салат с семгой Ингредиенты:

семга (замороженная) -200 — 300 г;

салатный микс — 1 упаковка (можно заменить салатными листьями, рукколой);

оливки (любые) — 50 г;

помидоры черри — 50 г;

сыр моцарелла 100 г;

кедровые орешки по вкусу (обжарить на сковороде). Приготовление: Рыбу посолить и поперчить с обейх сторон, сбрызнуть лимонным соком. Оставить на 15 минут. Салатный микс промыть, просушить. На сковороду добавить 2−3 ст. л оливкового масла. Хорошо разогреть. Выложить рыбу на сковороде, обжарить на большом огне с каждой стороны по 2−3 минуты. Снять с огня, закрыть крышкой, оставить постоять еще на 5 минут. Таким образом рыба «дойдет» внутри. 2- й вариант: отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 5 минут. Самый главный нюанс — это правильно приготовить рыбу. Нельзя пережаривать. При длительной тепловой обработке рыба становится сухой и жесткой. Соус: бальзамический уксус — 2 ст. л;

оливковое масло — 2 ст. л;

черный перец по вкусу. Бальзамический уксус и оливковое масло смешать, добавить перец, хорошо перемешать. Ингредиенты красиво выложить на тарелку, полить соусом. Приятного аппетита!

Настоящее объедение – салат с семгой

Теплый салат с говядиной Ингредиенты: мякоть говядины — 150 г;

помидоры черри — 50 г;

баклажан — 1 шт.;

сливки (20%) — 50 г;

сыр фета — 50 г (можно заменить брынзой или любым другим вашим любимым сыром);

салатные листья — 1 пучок;

соль и перец;

бальзамический соус — по желанию. Приготовление: Нарезать баклажан и мясо брусочками, посолить и поперчить. Обжарить на растительном масле до готовности. В обжаренное мясо и баклажан добавить нарезанные пополам черри, добавить сливки. Салатные листья помыть в холодной воде, обсушить, нарвать на средние кусочки руками. Переложить зажарку к листьям добавить нарезанный сыр фету. Перемешать, подавать теплым. Можно полить бальзамическим соусом.

Теплый салат с говядиной понравится многим

— Теплые салаты сейчас популярны.

— А еще поделюсь рецептом витаминного салатика. Он может стать дополнением к мясным блюдам. Я использую его в качестве гарнира.

Витаминный салат Понадобятся краснокочанная капуста и брокколи, консервированная кукуруза, оливковое масло, лимонный сок, мелко нарезанный зеленый лук, соль и перец по вкусу. Приготовление: Брокколи отварить в подсоленной воде, рекомендую варить не больше 1 минуты для сохранения хруста. Краснокочанную капусту нарезать тонко. В сезон кукурузы, можно отварить кукурузу. Варить 20 минут, посолить в конце. Использовать в зернах. Отлично подойдет и консервированная кукуруза. Также добавить зеленый лук. Заправка:

Оливковое масло, несколько капель лимонного сока, соль и перец.

По желанию можно дополнять брынзой, сыром, огурцами и помидорами. Добавить заправку и все перемешать. Приятного аппетита!

Витаминный салатик очень полезный

Свежий салат с нутом Ингредиенты: руккола — 2 пучка;

черри или обычные помидоры — 60 г;

нут — 4 ст. л;

сыр фета (можно использовать моцареллу в шариках);

болгарский перец. Приготовление: Нут замочить в холодной воде на несколько часов, отварить до готовности. Рукколу промыть, просушить. Для заправки мелко нарезать укроп или петрушку. Добавить 5 ст. л. оливкового масла, 2 ст. л. лимонного сока. Все ингредиенты выложить в салатницу, добавить заправку и перемешать. Приятного аппетита!

Свежий салат с нутом вкусный и сытный



— Что вас вдохновляет на кулинарное творчество?

— Еда для меня — огромное пространство для творчества. А колоссальный источник вдохновения — путешествия. Я люблю бывать в разных странах, знакомиться с их культурой и пробовать разные блюда. Приносит удовольствие общение с интересными людьми.

— Какие блюда у вас любимые?

— Я гурман, люблю разные кухни мира. Предпочтение отдаю итальянской кухне. В перспективе планирую гастрономический тур по Италии. У меня есть друзья-итальянцы, с которыми я обмениваюсь рецептами.

Гульназ Наби: «Пусть в каждом доме будет вкусно и уютно!»

— Каковы ваши главные принципы в приготовлении еды?

— Я сторонник здорового питания и образа жизни. Мой девиз «никто не приготовит для меня еду так, как я сама». Я использую минимум жира в еде, предпочитаю оливковое масло. Придерживаюсь принципов сбалансированного и разнообразного питания, считаю важным наличие в рационе свежих сезонных овощей. Самый главный приоритет в еде — польза. У меня подрастают дети, с детства хотелось бы воспитывать их приверженцами здорового образа жизни. Правильно питаясь сегодня, мы заботимся о здоровье на многие годы. Немаловажно в наши дни, чтобы приготовление отнимало как можно меньше времени и усилий. Очень важна и эстетика еды, то есть красивая подача блюда.

— Что бы вы пожелали читателям «ФАКТОВ»?

— Питайтесь сбалансированно и разнообразно. Будьте здоровы. Желаю прекрасного самочувствия. Мира в каждый дом! Пусть в каждом доме будет вкусно и уютно.

Ранее рецептами блюд для тех, кто стремится быть здоровым, стройным и красивым, с «ФАКТАМИ» поделилась кулинар из Кривого Рога Элла Иванова.

Фото из альбома Гульназ Наби

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