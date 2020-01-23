- 20:57 В Одессе спасатели борются с масштабным пожаром: пламя бушует на 4 гектарах
- 20:57 Остается верить в лучшее: жительница закрытого из-за коронавируса Уханя рассказала о ситуации в городе
- 20:40 «Динамо» — «Хайдук»: онлайн-видеотрансляция матча турнира Gloria Cup
- 20:25 НКВД до 1947 года использовал гитлеровский лагерь смерти Аушвиц
- 20:16 В Житомире школы и детсады закрывают на карантин
- 20:08 В Кремле рассказали, встречались ли Путин и Зеленский в Израиле
- 19:48 В Киеве городская электричка временно изменит маршрут
- 19:38 В Польше растет нетерпимость к украинцам: в Совете Европы указали на печальную тенденцию
- 19:24 Украинцы получат «паспорт в смартфоне» к концу февраля: что известно о нововведении
- 19:10 В Днепре микроавтобус въехал в толпу людей: фото и видео жуткой аварии
- 18:50 За включение в списки на обмен нужно платить: бывший узник боевиков «ЛНР» раскрыл детали
- 18:28 Доллар стремительно дорожает: курс НБУ на 24 января
Остается верить в лучшее: жительница закрытого из-за коронавируса Уханя рассказала о ситуации в городе
Этническая белоруска Кристина, которая живет в закрытом из-за эпидемии коронавируса китайском Ухане, пожаловалась на дефицит в городе специальных защитных масок, а также на ограничение свободы передвижения. Об этом девушка рассказала Радио Свабода.
По ее признанию, она сама не выходит из дома уже трое суток.
«Обычные маски не помогают. Нужны особые, из плотного волокна № 95. Вот их нереально найти. Я заказывала через интернет», — сообщила Кристина.
Кристина в специальной защитной маске
Чтобы избежать дальнейшее распространение коронавируса, власти города решили прибегнуть к крайним мерам — будут с вертолета распылять химикаты над городом.
«Поэтому лучше не появляться на улице с трех до девяти часов вечера», — говорит девушка, выражая опасение, что после 21:00 на улицах будет опасно дышать.
Выехать же из города невозможно. И даже если вы захотите это сделать, то риск заразиться на вокзалах и в аэропортах возрастает во много раз.
«Единственное, что я могу сделать, — это позаботиться о себе и сделать все возможное, чтобы не заболеть… Остается только ждать и верить в лучшее», — заявила собеседница издания.
Напомним, в Украине уже ввели карантинные мероприятия в аэропорту «Борисполь», куда прибывают самолеты из Китая.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.