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Остается верить в лучшее: жительница закрытого из-за коронавируса Уханя рассказала о ситуации в городе

20:57 23 января 2020 162
Коронавирус
Инф. «ФАКТОВ»

Этническая белоруска Кристина, которая живет в закрытом из-за эпидемии коронавируса китайском Ухане, пожаловалась на дефицит в городе специальных защитных масок, а также на ограничение свободы передвижения. Об этом девушка рассказала Радио Свабода.

По ее признанию, она сама не выходит из дома уже трое суток.

«Обычные маски не помогают. Нужны особые, из плотного волокна № 95. Вот их нереально найти. Я заказывала через интернет», — сообщила Кристина.

Кристина в специальной защитной маске

Чтобы избежать дальнейшее распространение коронавируса, власти города решили прибегнуть к крайним мерам — будут с вертолета распылять химикаты над городом.

«Поэтому лучше не появляться на улице с трех до девяти часов вечера», — говорит девушка, выражая опасение, что после 21:00 на улицах будет опасно дышать.

Выехать же из города невозможно. И даже если вы захотите это сделать, то риск заразиться на вокзалах и в аэропортах возрастает во много раз.

«Единственное, что я могу сделать, — это позаботиться о себе и сделать все возможное, чтобы не заболеть… Остается только ждать и верить в лучшее», — заявила собеседница издания.

Напомним, в Украине уже ввели карантинные мероприятия в аэропорту «Борисполь», куда прибывают самолеты из Китая.

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