Украина

Как три Киева: что происходит в 10-миллионном городе Ухань в Китае, который закрыли из-за вируса (видео)

В четверг, 23 января, в КНР, в городе Ухане, где зарегистрировали первую вспышку нового коронавируса, прекратили работу общественного транспорта, железнодорожное и авиационное сообщение. Об этом сообщает 360tv.ru.

Мегаполис имеет население около 11 миллионов человек (как три Киева) и площадь 8494 квадратных километра — в четыре раз больше, чем Москва. Сейчас город изолирован от всего остального Китая. Собеседники СМИ сообщили, что местные жители скупают продукты и запираются в квартирах для исключения контакта с зараженными. Сервисы такси работают с перебоями.

Врачи в специальной униформе:

14 эмч халдвар авснаас хойш бүх эмч нар тусгай зориулалтын хувцас өмсөж байна. pic.twitter.com/LGBX2hsZF0 — Lkhagva. B (@lkhagvasrn) 22 января 2020 г.

Очередь желающих вернуть авиабилеты в аэропорту Уханя:

Хотыг хаах болсноос үүдээд airport дээр нислэгийн билетээ буцааж байгаа байдал. pic.twitter.com/hdWQQ4HlIR — Lkhagva.B (@lkhagvasrn) 23 января 2020 г.

Дезинфекция города:

Ранее сообщалось, что власти Китая запретили жителям Уханя покидать город.

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