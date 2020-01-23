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Как три Киева: что происходит в 10-миллионном городе Ухань в Китае, который закрыли из-за вируса (видео)
В четверг, 23 января, в КНР, в городе Ухане, где зарегистрировали первую вспышку нового коронавируса, прекратили работу общественного транспорта, железнодорожное и авиационное сообщение. Об этом сообщает 360tv.ru.
Мегаполис имеет население около 11 миллионов человек (как три Киева) и площадь 8494 квадратных километра — в четыре раз больше, чем Москва. Сейчас город изолирован от всего остального Китая. Собеседники СМИ сообщили, что местные жители скупают продукты и запираются в квартирах для исключения контакта с зараженными. Сервисы такси работают с перебоями.
Врачи в специальной униформе:
14 эмч халдвар авснаас хойш бүх эмч нар тусгай зориулалтын хувцас өмсөж байна. pic.twitter.com/LGBX2hsZF0— Lkhagva. B (@lkhagvasrn) 22 января 2020 г.
Очередь желающих вернуть авиабилеты в аэропорту Уханя:
Хотыг хаах болсноос үүдээд airport дээр нислэгийн билетээ буцааж байгаа байдал. pic.twitter.com/hdWQQ4HlIR— Lkhagva.B (@lkhagvasrn) 23 января 2020 г.
Дезинфекция города:
My friends apartment complex getting disinfected in Wuhan yesterday #coronavirus pic.twitter.com/YhLiKCR0R0— சிரிப்பாேம் ஆராேக்கியமாய் வாழ்வாேம். (@lifeenjoysmile) 23 января 2020 г.
Ранее сообщалось, что власти Китая запретили жителям Уханя покидать город.
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