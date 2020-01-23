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Могли использовать «Новичок»: троих россиян обвинили в попытке убийства болгарского бизнесмена

21:35 23 января 2020 217
Могли использовать «Новичок»: троих россиян обвинили в попытке убийства болгарского бизнесмена
Инф. «ФАКТОВ»

В Болгарии предъявили обвинение трем россиянам, подозреваемым в покушении на торговца оружием Эмилиана Гебрева, а также его сына и его коллеги. Всех их в 2015 году пытались отравить неизвестным веществом вроде печально известного «Новичка».

Имена подозреваемых в прокуратуре Болгарии не назвали, сообщив лишь, что все трое на данный момент объявлены в международный розыск по линии Интерпола.

Эмилиана Гебрева госпитализировали с симптомами тяжелого отравления 28 апреля 2015 года, однако причастных к отравлению тогда установить не удалось. Уже после истории с отравлением Скрипалей в британском Солсбери в 2018 году Гебрев обратился в болгарские правоохранительные органы с просьбой возобновить расследование. Эту просьбу удовлетворили. На тот момент Гебрев сам заказал исследование в лаборатории Хельсинкского университета, специализирующегося на химическом оружии, которое установило следы двух органофосфатов, родственных с составляющими «Новичка».

Отвечая на вопрос Bellingcat и The Insider о том, почему он мог представлять интерес для ГРУ, Гебрев напомнил, что его компания поставляла оружие в Украину, и к тому же у России могли быть претензии на его оружейный завод.

Напомним, «ФАКТЫ» писали о сотруднике ГРУ, который участвовал в спецоперации по отравлению болгарского бизнесмена.

А в Великобритании вскрылись новые обстоятельства отравления семьи Скрипалей в марте 2018 года.

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