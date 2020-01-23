Крушение самолета МАУ: стало известно, когда Иран примет решение по черным ящикам

Украина

В Киеве находится делегация Организации гражданской авиации (САО) Ирана во главе с уполномоченным по расследованию Исламской Республики Иран (ІРІ), которые расследуют обстоятельства крушения самолета Боинг 737−800 UR-PSR над Тегераном.

Как сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны, главным вопросом на встречах делегации в Украине стало получение Киевом «черных ящиков» со сбитого самолета. Их расшифровку готовы организовать на базе Киевского НИИ судебных экспертиз, лаборатории Национального авиационного университета и научно-исследовательского предприятия «Дисковые системы».

Тем не менее представитель Ирана заявил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято только после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину, и с учетом требований Чикагской конвенции.

Напомним, ранее министр дорог и городского развития Ирана заявил, что «черный ящик» со сбитого самолета должен оставаться у иранских специалистов.

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