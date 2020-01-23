- 22:59 Шутил о Путине: известному стендап-комику пришлось уехать из России
- 22:30 В Китае зафиксировали первую смерть от коронавируса вне эпицентра вспышки: ВОЗ отказалась объявлять ЧС
- 21:58 Крушение самолета МАУ: стало известно, когда Иран примет решение по черным ящикам
- 21:35 Могли использовать «Новичок»: троих россиян обвинили в попытке убийства болгарского бизнесмена
- 20:57 Остается верить в лучшее: жительница закрытого из-за коронавируса Уханя рассказала о ситуации в городе
- 20:57 В Одессе спасатели борются с масштабным пожаром: пламя бушует на 4 гектарах
- 20:40 «Динамо» — «Хайдук»: онлайн-видеотрансляция матча турнира Gloria Cup
- 20:25 НКВД до 1947 года использовал гитлеровский лагерь смерти Аушвиц
- 20:16 В Житомире школы и детсады закрывают на карантин
- 20:08 В Кремле рассказали, встречались ли Путин и Зеленский в Израиле
- 19:48 В Киеве городская электричка временно изменит маршрут
- 19:38 В Польше растет нетерпимость к украинцам: в Совете Европы указали на печальную тенденцию
Крушение самолета МАУ: стало известно, когда Иран примет решение по черным ящикам
В Киеве находится делегация Организации гражданской авиации (САО) Ирана во главе с уполномоченным по расследованию Исламской Республики Иран (ІРІ), которые расследуют обстоятельства крушения самолета Боинг 737−800 UR-PSR над Тегераном.
Как сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны, главным вопросом на встречах делегации в Украине стало получение Киевом «черных ящиков» со сбитого самолета. Их расшифровку готовы организовать на базе Киевского НИИ судебных экспертиз, лаборатории Национального авиационного университета и научно-исследовательского предприятия «Дисковые системы».
Тем не менее представитель Ирана заявил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято только после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину, и с учетом требований Чикагской конвенции.
Напомним, ранее министр дорог и городского развития Ирана заявил, что «черный ящик» со сбитого самолета должен оставаться у иранских специалистов.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...