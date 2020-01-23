24.21 / 24.49 26.75 / 27.16
Киев: +1
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Крушение самолета МАУ: стало известно, когда Иран примет решение по черным ящикам

21:58 23 января 2020 83
Крушение самолета МАУ: стало известно, когда Иран примет решение по черным ящикам
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве находится делегация Организации гражданской авиации (САО) Ирана во главе с уполномоченным по расследованию Исламской Республики Иран (ІРІ), которые расследуют обстоятельства крушения самолета Боинг 737−800 UR-PSR над Тегераном.

Как сообщили в пресс-службе Совета национальной безопасности и обороны, главным вопросом на встречах делегации в Украине стало получение Киевом «черных ящиков» со сбитого самолета. Их расшифровку готовы организовать на базе Киевского НИИ судебных экспертиз, лаборатории Национального авиационного университета и научно-исследовательского предприятия «Дисковые системы».

Тем не менее представитель Ирана заявил, что окончательное решение о дальнейшей работе со средствами регистрации полетной информации будет принято только после доклада иранской делегации руководству страны о результатах визита в Украину, и с учетом требований Чикагской конвенции.

Напомним, ранее министр дорог и городского развития Ирана заявил, что «черный ящик» со сбитого самолета должен оставаться у иранских специалистов.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лука Затравкин

Смертельный номер: 242-килограммовый сын Никаса Сафронова решил повторить шпагат Волочковой (фото)

Трудовая книжка

"Не вырубишь топором": в ПФУ объяснили, как ошибка в трудовой книжке может уменьшить размер пенсии

Гороскоп

Сложный день для Скорпиона и Стрельца: гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Роман Золотарев из «Х-фактора»

Экс-участнику "Х-фактора" отменили смертный приговор: первые подробности и фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер