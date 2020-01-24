Принц-бизнесмен: у будущего короля обнаружился незаконный источник дохода

Мир

В отличие от британской королевской семьи жизнь царственных особ Дании редко попадает в центр внимания мировой прессы — разве что в связи с посещением ими приемов и светских раутов.

Но недавно в Датском королевстве все, похоже, переменилось: местная пресса и общественность начали с возмущением обсуждать подробности заработка членов королевской семьи, пишет Hello!

Поводом стала поездка королевской семьи Швейцарию. Предполагалось, что в течение трех месяцев дети будут жить с матерью в съемном домике и учиться в международной школе, а сам принц Фредерик останется в Дании и время от времени будет их навещать. Однако во время интервью швейцарской прессе принц проговорился о том, что дом, в котором остановилась его супруга и наследники, на самом деле принадлежит лично ему.

Реакция датской прессы была практически мгновенной — журналисты подтвердили и опубликовали информацию о незадекларированном доме, которым действительно владеет наследный принц Фредерик. Шале стоимостью несколько миллионов долларов расположено на элитном горнолыжном курорте Вербье, пользующемся популярностью среди королевских особ.

Эта информация не обрадовала датский парламент, который задался вопросом, откуда у королевской семьи, живущей на деньги налогоплательщиков, частная элитная недвижимость в другой стране, и почему о ней никто не знает.

Формально королевской семье действительно не возбраняется владеть недвижимостью за рубежом, однако журналистам удалось узнать, что на протяжении десяти лет принц Фредерик сдавал шале в аренду, получая с дома прибыль, что формально противоречит закону, поскольку семья живет на государственное пособие и может владеть иностранными инвестициями только с предварительного разрешения парламента. Так, например, в этом году Глюксбурги получат 21,6 миллионов крон, что составляет чуть более 6 миллионов долларов.

Некоторое время после разгоревшегося скандала представители датской монархии предпочитали отмалчиваться, но это лишь усилило давление общества. В итоге Королевский суд опубликовал официальное заявление, согласно которому принц обязуется больше не сдавать шале в аренду и не получать от него доход. Кроме того, кронпринцесса Мэри и детям пришлось покинуть дом — как минимум до тех пор, пока не улягутся страсти.

Правда, на этом история об успехах принца в гостиничном бизнесе не закончилась. После появления информации о швейцарском шале, журналисты также узнали, что принц сдавал в аренду французское поместье Шато де Кэ, которое находится в личной собственности его матери королевы Маргреты II.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», несколько лет назад поразить общественность смогла и кронпринцесса Дании Мэри, невестка царствующей королевы Маргрете и супруга наследного принца Фредерика. Во время официального визита датского принца и его супруги в Рим Мэри удивила публику странным сочетанием гламурного белого платья, украшенного бриллиантовой брошью, и кроссовок Nike.

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