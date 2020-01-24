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«ДНР» — коронавирус Донбасса»: в сети обсуждают свежее видео из Донецка
В оккупированном Донецке, свежие фото из которого недавно публиковали «ФАКТЫ», подожженный весной 2014 года дворец спорта «Дружба» по-прежнему стоит заброшенным.
Об этом в Twitter пишет блогер Денис Казанский, публикующий видео. «Думаете, за шесть лет что-то изменилось? Ахаха, нет! „Дружба“ так и стоит заброшенная, выпотрошенная. Они даже выбитые стекла не вставили. А когда-то там играли в хоккей… „ДНР“ — это чума Донбасса. Коронавирус», — говорится в комментарии к видео.
Весной 2014 какие-то идиоты в Донецке подожгли дворец спорта «Дружба». Думаете, за 6 лет что-то изменилось? Ахаха, нет! «Дружба» так и стоит заброшенная, выпотрошенная. Они даже выбитые стекла не вставили. А когда-то там играли в хоккей…— Денис Казанський (@den_kazansky) 23 января 2020 г.
ДНР — это чума Донбасса. Коронавирус pic.twitter.com/qr9sNpb7kp
Под этим постом интернет-пользователи оставили гневные комментарии.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», Богдан Пантюшенко, 35-летний командир экипажа танка Т-64Б, который пять лет провел в плену у боевиков, в эксклюзивном интервью нашему изданию рассказал, что в Донецке многие ждут деоккупации региона, в том числе и охранник СИЗО, где держали военнослужащего.
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