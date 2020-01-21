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Вороны и пустота: в сеть выложили свежие фото Донецка
В сеть выложили свежие фотографии, снятые в оккупированном Донецке несколькими местными жителями.
Как пишут «Донецкие новости», дончанин Александр Викторович выложил в соцсети кадры, сделанные им во время прогулки по парку культуры и отдыха имени Ленинского комсомола. Людей там практически не было, зато присутствовала советская военная техника.
А фотограф из Донецка Евгения Карпачева, обратила внимание на большое количество ворон, из-за обилия которых крыша «Донбасс Арены» была «просто черной».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, снятое на некогда многолюдном железнодорожном вокзале в Донецке, где ныне в расписании значится единственный поезд — на Еленовку.
Фото с сайта https://dnews.dn.ua.
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