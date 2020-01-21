24.13 / 24.37 26.65 / 27.06
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Вороны и пустота: в сеть выложили свежие фото Донецка

14:33 21 января 2020 113
«Донбасс-Арена» в Донецке
Инф. «ФАКТОВ»

В сеть выложили свежие фотографии, снятые в оккупированном Донецке несколькими местными жителями.

Как пишут «Донецкие новости», дончанин Александр Викторович выложил в соцсети кадры, сделанные им во время прогулки по парку культуры и отдыха имени Ленинского комсомола. Людей там практически не было, зато присутствовала советская военная техника.

А фотограф из Донецка Евгения Карпачева, обратила внимание на большое количество ворон, из-за обилия которых крыша «Донбасс Арены» была «просто черной».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в сеть выложили видео, снятое на некогда многолюдном железнодорожном вокзале в Донецке, где ныне в расписании значится единственный поезд — на Еленовку.

Фото с сайта https://dnews.dn.ua.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Снегопад в городе

В Украину идут снегопады: синоптики дали прогноз на ближайшие дни

Кончаловский с семьей

Кончаловский и Высоцкая потеряли сына на Крещение

Ротвейлер

Ротвейлер едва не загрыз свою хозяйку: подробности шокирующего происшествия в Одессе (фото)

Меган с Арчи

Меган Маркл засекли на прогулке с Арчи, собаками и телохранителями (фото, видео)

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер