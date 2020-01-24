Разговоры не помогут: как спастись от террора коллекторов

Украина

Пострадавшим от действий коллекторов, которые постоянно звонят и угрожают людям из-за кредита, следует не отвечать на звонки и добиваться от полиции открытия уголовного производства.

Об этом в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказал Михаил Стрельников, президент юридической компании «Николас», которая специализируется на защите прав потребителей.

Отметив, что деятельность коллекторов незаконна, он добавил: «Более того, коллекторы и менеджеры, которые выдавали вам кредит, это, как правило, одни и те же люди. Или это коллеги, которые сидят в одном кабинете. То, чем они занимаются, самое настоящее вымогательство». По словам юриста, статья 355 («Принуждение к исполнению гражданско-правовых обязательств») Уголовного кодекса Украины предусматривает за подобные правонарушения от трех лет лишения свободы.

По словам Стрельникова, полиция занимается подобными делами неохотно. Он посоветовал людям, которые пострадали от действий коллекторов, все же обращаться к правоохранителям и добиваться открытия уголовного производства или же письменного отказа, который можно в течение двух дней оспорить в суде.

«Суд, вероятнее всего, ваш иск удовлетворит, и уголовное производство таки откроют. Расследовать его вряд ли кто-то будет. Правда, сам факт такого производства уже может остановить вымогателей. Им ведь не нужны лишние проблемы», — добавил он, посетовав, что такому пути следует один человек из тысячи. А ведь коллекторы, как правило, такого клиента просто вычеркивают из своих списков.

«Большинство пытается вести с коллекторами переговоры, наивно полагая, что это поможет. Не поможет. Коллекторы в таких случаях звонят еще чаще и угрожают еще больше. И если вы отдадите им, к примеру, десять тысяч гривен процентов, которые у вас требуют, они вряд ли на этом остановятся — обычно в таких случаях начинают вымогать еще и еще», — отметил он и рассказал об определенной закономерности в действиях коллекторов: «Если вы отвечаете на звонки и пытаетесь их в чем-то убедить, они будут звонить вам каждый день. Если ругаетесь и посылаете к черту — раз в неделю. А если просто не берете трубку — раз в месяц. Поэтому лучше вообще не отвечать на их звонки и, как я уже сказал, добиться открытия уголовного производства».

Эксклюзивный материал о том, как коллекторы преследуют людей, в том числе и сына экс-нардепа Игоря Мосийчука, читайте на сайте «ФАКТОВ».

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