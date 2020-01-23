«Доведем твоего сына до суицида!»: коллекторы устроили настоящий террор известному экс-нардепу

Происшествия

«Кредит онлайн на карту! Займы до 10 тысяч гривен за 20 минут! Без справки о доходах и залогового имущества». Такие объявления в последнее время можно увидеть едва ли не возле каждой станции метро в Киеве. И не только объявления. Возле метро работают киоски, в которых предоставляют подобные займы. Не меньше предложений «быстрых кредитов» в Интернете. Разные финансовые организации (многие люди путают их с банками) предлагают кредит, который они готовы предоставить без поручителей, справок о доходах и дополнительных проверок. Все, что требуется, — паспорт и идентификационный код получателя. Платежеспособность заемщика никто не проверяет: кредит могут дать и 18-летнему студенту, и безработному. Как правило, человек, получивший деньги от подобной финансовой организации, старается постепенно их вернуть. Но, несмотря на ежемесячные (или даже ежедневные) выплаты по кредиту, долг растет как на дрожжах. Занимал тысячу гривен — через месяц должен уже восемь тысяч. А еще через пару недель — 12 тысяч. Когда же у человека возникает такая задолженность, его начинают терроризировать. Люди, которые звонят, представляются то менеджерами, то коллекторами. Они угрожают, запугивают семью и друзей заемщика. Звонят днем и ночью, заставляя человека поверить в то, что за его семьей ведется слежка. Мы уже рассказывали о том, что близкие главного редактора «ФАКТОВ» Александра Швеца подвергаются настоящему террору так называемых коллекторов, хотя никаких кредитов никто в семье не брал (публикация «Задолбаем всю твою семью, пока твоя соседка не вернет нашей компании „Монетка“ долг»). На днях стало известно, что в подобную историю попал 20-летний сын нардепа прошлого созыва Игоря Мосийчука Святослав. Осенью 2019 года он взял в одной из подобных организаций три тысячи гривен в кредит. Несмотря на то что деньги парень постепенно возвращал, сейчас его долг увеличился до 12 тысяч гривен и коллекторы начали атаковать его семью.

«С каждой зарплаты сын погашал долг. Но задолженность при этом только увеличивалась»

Святослав Мосийчук — студент, учится в Военном институте Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Чтобы отдать долг, парень устроился на работу. Но взносы, которые он делал с зарплаты, задолженность не уменьшили. Долг только увеличивался.

— Осенью 2019 года сын попросил у меня денег на одно дело, — рассказал «ФАКТАМ» Игорь Мосийчук. — Я попытался его от этого отговорить и денег не дал. Тогда Святослав, никому об этом не сообщив, взял кредит на три тысячи гривен в какой-то организации «Монетка». Свою затею он реализовал (правда, вскоре сам понял, что родители были правы). Долг, естественно, нужно было возвращать. Чтобы выплатить кредит, сын устроился на две работы. С каждой зарплаты погашал долг. Но задолженность при этом не уменьшалась, а только увеличивалась! Оказалось, организация, в которой сын взял деньги, начисляет огромные проценты за каждый день пользования кредитом. И получилось, что Святослав брал у них три тысячи гривен, а оказался должен больше 12 тысяч. И это при том, что деньги он регулярно им возвращал.

Святослав долго не рассказывал о происходящем родителям. Игорь Мосийчук узнал о проблемах сына только после того, как ему самому позвонили коллекторы.

— Рано утром через мессенджер в Facebook поступил звонок с незнакомого профиля, — продолжает Игорь Мосийчук. — Я его сбросил — не отвечаю на незнакомые номера. Но мне звонили шесть или семь раз. Когда я все-таки ответил, мне в грубой форме заявили, чтобы я погасил кредит за своего сына, иначе моей семье будет очень плохо. Звонивший начал угрожать. Сказал, что у него есть фото моей жены в непристойном виде и он его распространит. Еще добавил, что будут дискредитировать меня в Интернете до тех пор, пока не верну им долг сына. А самого Святослава пообещал довести до самоубийства: «Мы доведем твоего сына до того, что он повесится!» Я спросил, знают ли они, кто я такой. На что тот человек ответил: «Какая нам разница? Отдавай деньги». Я сказал: «Давай адрес. Сейчас вам их принесут». После этого звонивший отключился. И тут же удалил профиль в Facebook, с которого звонил.

В тот день они позвонили не только мне. Так называемые коллекторы атаковали всю нашу семью. Звонили моим родным, бывшим женам, кумовьям, даже моей 14-летней дочке. Нашли брата моей кумы и руководителя предприятия, на котором работает моя теща. Звонки поступали и родственникам, которые живут в других городах и даже странах. Не понимаю, как коллекторы узнали их телефоны. Одного изучения моей страницы в соцсети явно недостаточно. Думаю, у них есть связи в правоохранительных органах — без помощи людей, имеющих доступ к оперативной информации, они бы не владели такими данными.

А сына они, как выяснилось, атакуют уже не первый месяц. Не зная, что делать, Святослав удалил свой профиль в Facebook и поменял номер телефона. Но даже это не помогло. Только после того, как эти люди позвонили с угрозами мне, а я написал о происходящем в соцсетях, звонки наконец-то прекратились.

Под моим постом оставили комментарии сотни людей, многие из которых тоже стали жертвами подобных организаций. Пострадавшие рассказывают точно такие же истории: взяли, к примеру, тысячу гривен, а отдавать нужно десять тысяч! И, что примечательно, в суд эти организации не обращаются. Вместо этого они терроризируют семьи людей, с которых хотят получить необъяснимо большие проценты. Я обязательно узнаю, кто является бенефициаром компании, которая атаковала сына. Узнаю, лично отдам ему три тысячи гривен (хотя не исключено, что Святослав эту сумму уже выплатил) и разберусь в том, насколько законна их деятельность. Даже из комментариев под моим постом в Facebook понятно, что проблема массовая. С этим нужно что-то делать. Как минимум, менять законодательство в части наказания за подобные действия.

«ФАКТЫ» пытались получить комментарий по поводу угроз сыну Игоря Мосийчука в организации «Монетка», где он брал кредит. Но это оказалось непросто. У организации есть сайт, но ни адреса центрального офиса, ни хотя бы электронного адреса на нем не указано. Ссылки на страницы «Монетки» в соцсетях недействительны. С менеджером удалось связаться только по переписке на сайте «Монетка». Но отвечать на наши вопросы без запроса она не стала. А сообщить адрес, по которому можно было бы прислать запрос, отказалась.

Чаще всего «быстрые кредиты» берут студенты и пенсионеры. Подписывая договор займа (а иногда и подписывать ничего не нужно — многие организации выдают кредиты онлайн), человек порой даже не понимает, во сколько ему обойдутся проценты по кредиту. В 2019 году журналисты ТСН провели эксперимент, обратившись за подобным микрокредитом. Взяли тысячу гривен. В конторе журналистку заверили, что она попала на «очень выгодную акцию» — проценты меньше, чем обычно. Нашей коллеге рассказали, что день пользования кредитом будет стоить ей 17 гривен. Меньше двух процентов от суммы в день. Вроде бы не так и много (если не думать о том, что это больше 620 процентов годовых).

Дальше менеджеры долго и путано рассказывали о том, как увеличится процентная ставка, если клиент захочет продлить срок пользования кредитом с 15 до 30 дней. Журналистка не стала проверять, что будет, если пользоваться кредитом месяц или даже неделю. Она вернула деньги через сутки. И вместо обещанных «17 гривен в день» ее почему-то заставили заплатить 170 гривен. То есть только за 15 дней пользования кредитом она должна была бы заплатить больше двух с половиной тысяч гривен!

Оформляя кредит, менеджеры спрашивают у клиента телефоны двух контактных лиц. Но, выдавая человеку деньги, никому не звонят. Выглядит все так, будто они берут эти данные для проформы. Звонки начинаются позже, когда у человека образуется задолженность.

Жительница Луцка Нина получает угрозы ежедневно. В подобную организацию в свое время обратился ее племянник. Сумму, которую он занимал, парень давно вернул. Но остались проценты — больше 14 тысяч гривен. Женщина показала «ФАКТАМ» сообщения, в которых коллекторы обещают убить всю ее семью. Нина говорит, что ее племянника коллекторы едва не довели до суицида.

— Если бы я, увидев его подавленное состояние, в свое время не вмешалась, он натворил бы глупостей, — говорит Нина. — Потом эти коллекторы стали звонить и мне, и другим членам семьи. Сделали порнографический коллаж с фотографией моей сестры (мамы племянника), написали, что она предлагает интим-услуги, и разослали нашим знакомым. Звонили моему брату и заявляли, что они «убьют и порежут на кусочки» его сына-инвалида. Запугивали и моего отца, у которого проблемы с сердцем. Это самый настоящий террор. Я записывала угрозы на диктофон и обращалась в полицию. Но мое заявление пылится на полке, никто не хочет этим заниматься. У нас в Луцке меньше года назад один парень наложил на себя руки из-за постоянных угроз коллекторов.

«Проценты, которые они требуют от клиентов, заоблачные, и в суде этот момент можно оспорить»

Законна ли деятельность подобных организаций? И что делать, если вам угрожают коллекторы?

— Таким микрофинансовым учреждениям не требуется лицензия Нацбанка. Они получают лицензии от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, — рассказал «ФАКТАМ» Михаил Стрельников, президент юридической компании «Николас», специализирующейся на защите прав потребителей. — Там контроль слабее, и они чувствуют себя вольготнее. Подобные учреждения зарабатывают колоссальные деньги. Знаю, что у одной из таких организаций годовой оборот составил — только вдумайтесь — 26 миллиардов гривен! Процентные ставки, которые они устанавливают, по сути, никем не регулируются. Вот они и выдают кредиты под огромные проценты, которые заемщик не в состоянии погасить.

Объявления о быстром оформлении кредита можно встретить сегодня повсюду. Специалисты советуют обходить такие конторы стороной

— Коллекторы часто угрожают заемщикам судами, но на деле в суд не обращаются. Почему?

— Во-первых, потому, что проценты, которые они требуют от клиентов, действительно заоблачные и в суде этот момент можно оспорить. Во-вторых, договоры у них тоже, как правило, составлены небрежно, и грамотный юрист найдет, к чему придраться. Еще их останавливает судебный сбор. Например, они давали вам тысячу гривен, а хотят получить десять тысяч. Если они заявят в иске такую сумму, судебный сбор будет немаленький. Плюс придется потратиться на юриста, который будет ходить в суд. А с учетом того, что условия их договоров с заемщиками действительно неадекватные, суд обяжет заемщика отдать им не больше двух-трех тысяч гривен. Поэтому им это совсем невыгодно: они больше потратят, чем заработают.

— То есть куда эффективнее угрожать заемщику и терроризировать его семью… Но ведь деятельность коллекторов незаконна?

— Конечно. Более того, коллекторы и менеджеры, которые выдавали вам кредит, это, как правило, одни и те же люди. Или это коллеги, которые сидят в одном кабинете. То, чем они занимаются, самое настоящее вымогательство. В Уголовном кодексе есть статья 355 «Принуждение к исполнению гражданско-правовых обязательств», которая предусматривает от трех лет лишения свободы. Полиция занимается этими делами крайне неохотно. Заявление у человека принимает, но производство чаще всего не открывают. Однако, если коллекторы атакуют, все же имеет смысл обратиться в полицию. Если производство не откроют, нужно добиться от полиции письменного отказа и в течение двух дней оспорить его в суде. Суд, вероятнее всего, ваш иск удовлетворит, и уголовное производство таки откроют. Расследовать его вряд ли кто-то будет. Правда, сам факт такого производства уже может остановить вымогателей. Им ведь не нужны лишние проблемы.

Таким путем идет один клиент из тысячи, и они просто вычеркивают его из своих списков. А большинство пытаются вести с коллекторами переговоры, наивно полагая, что это поможет. Не поможет. Коллекторы в таких случаях звонят еще чаще и угрожают еще больше. И если вы отдадите им, к примеру, десять тысяч гривен процентов, которые у вас требуют, они вряд ли на этом остановятся — обычно в таких случаях начинают вымогать еще и еще.

Есть определенная закономерность. Если вы отвечаете на звонки и пытаетесь их в чем-то убедить, они будут звонить вам каждый день. Если ругаетесь и посылаете к черту — раз в неделю. А если просто не берете трубку — раз в месяц. Поэтому лучше вообще не отвечать на их звонки и, как я уже сказал, добиться открытия уголовного производства.

— Вы сказали, что это может отпугнуть коллекторов, но полиция расследовать дело не будет. Выходит, коллекторы чувствуют себя абсолютно безнаказанными?

— Да. В декабре 2019 года Верховная Рада приняла за основу законопроект о защите должников от коллекторов. Но только на самом деле этот законопроект имеет двойное дно. Законопроект узаконивает коллекторов, они получат лицензии, удостоверения. А вот ответственности за свои действия, как и сейчас, нести не будут.

Я участвовал в подготовке этого законопроекта на этапе его создания. И прописал там, на мой взгляд, главное — штрафные санкции для коллекторов, которые терроризируют людей и их семьи. Там предусматривались штрафы до 750 тысяч гривен. При таком раскладе нарушать права потребителей им было бы очень невыгодно. Но потом законопроект изменили — неожиданно я узнал, что из него исключили пункт о штрафных санкциях. Вместо этого появилась общая фраза о том, что они «несут ответственность в соответствии с действующим законодательством». Все прекрасно понимают, что такая формулировка не поможет потребителю защитить свои права.

Я потребовал, чтобы мое имя вычеркнули из списка авторов законопроекта. А на второе заседание комитета, на котором я тоже присутствовал, пришли руководители тех самых микрофинансовых организаций, раздающих «быстрые кредиты». По сути, те самые коллекторы. И стало ясно, что именно они очень заинтересованы в том, чтобы Рада приняла законопроект. Поэтому, к сожалению, ни о какой защите прав потребителей пока речь не идет. Единственное, что я могу посоветовать людям, — обходить такие организации десятой дорогой.

— А что делать, если кредит все-таки необходим? Например, срочно нужны деньги, а одолжить не у кого. Обращаться в банки?

— Да, но здесь тоже нужно быть очень внимательными. Обязательно проконсультируйтесь с юристом, покажите ему договор, а еще лучше — придите вместе с ним в банк. Юрист сможет рассказать вам о процентах, которые будете платить, и о подводных камнях, о которых менеджеры банка могут умолчать.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Украине изменились правила выдачи кредитов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»



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