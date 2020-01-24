Курс доллара идет вверх: как это связано с долгами Украины

Деньги

На фоне надвигающейся угрозы очередного финансового кризиса в Украине курсы доллара и евро возобновили свой рост. Со среды, 22 января, американская валюта подорожала на 26 копеек, а европейская — на 23 копейки. Так, 22 января НБУ установил курсы валют на уровне 24,52 грн за доллар и 27,20 грн за евро. На наличном рынке национальная валюта также подешевела, хотя не столь существенно. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 24,13 грн, купить — по 24,40 грн, евро — сдать по 26,58 грн, купить — по 27,05 грн.

«Курс гривни в пятницу утром торгуется на отметке 24,28 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок «переваривает» заявления президента и премьер-министра об инвестиционных каникулах и защите иностранных инвесторов, а также рекордно дешевое привлечение более миллиарда евро через десятилетние еврооблигации. Спрос на облигации оказался существенно выше предложения.

Такая динамика наблюдается и на фоне сообщений о том, что Украина в 2020 году должна выплатить 16,4 млрд долларов госдолга, пиковые выплаты приходятся на третий квартал — 6,3 млрд долларов. Ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что в 2020 году треть бюджета страны пойдет на погашение госдолга, министр финансов Украины Оксана Маркарова в свою очередь заявила о том, что госдолг страны в 2019 году снизился до менее чем 60% ВВП, а в 2020 году запланировано снижение до менее чем 50% ВВП.

Вероятно, в ближайшей перспективе гривня сохранит относительную стабильность и будет торговаться у отметок 24,3−24,4 грн за доллар", — считает Шевчишин.

Министерство финансов Украины сообщило о выпуске новых облигаций на сумму 1,25 млрд евро, конечный срок погашения которых будет 27 января 2030 года.

«Украина разместила еврооблигации, деноминированные в евро, со сроком погашения 10 лет по самому низкому купону в истории страны — по ставке 4,375%, собрав заявки более чем 350 инвесторов со всего мира», — заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

По ее словам, Европейский союз уже сегодня является самым крупным торговым партнером Украины, а новый выпуск ценных бумаг приведет к дополнительному поступлению европейской валюты в нашу страну.

О существенном влиянии внешних заимствований правительства на курс национальной валюты говорят и другие эксперты.



«В течение нынешней недели курс гривни продолжил постепенное снижение, — рассказал «ФАКТАМ» аналитик компании «Альпари» Максим Пархоменко. — Так, по итогам недели средний обменный курс доллара зафиксировался на отметке в 24,50 грн. Гривня ослабла на 29 копеек. В паре с евро ситуация остается более стабильной: к концу недели мы подошли к значениям в 27 гривен за евро, снижение составило 15 копеек. На наличном рынке также без особых изменений: гривня удерживалась в диапазоне 24,20−24,35 грн за доллар.



На следующей неделе нас ожидает новый аукцион по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), к которым приковано внимание международных инвесторов. Учитывая, что этого аукциона ожидают многие потенциальные покупатели, можно смело ожидать в его преддверии снижения курса доллара по отношению к гривне.

На грядущем аукционе будут предложены семилетние ОВГЗ на общую сумму 6 млрд грн. Известно, что Минфин рассчитался по предыдущим выпускам облигаций в начале этого месяца. Получив от Минфина деньги, многие инвесторы пока не заводят дополнительную валюту в рынок. Таким образом, если гривни не будет в достаточном количестве, инвесторы удовлетворят спрос на межбанке, но объем этих покупок не будет столь значительным. В связи с этими факторами можно ожидать снижения курса американской валюты до 24 гривен за доллар, но преодолеть этот рубеж не удастся", — прогнозирует Пархоменко.

Стоит отметить, что стремительное наращивание Украиной долговых обязательств, может обернуться серьезными проблемами для страны, тем более что в последнее время все чаще звучат тревожные прогнозы относительно будущего мировой финансово-экономической системы. Аналитики Всемирного банка опубликовали свой очередной прогноз, в котором предупредили о надвигающемся мировом долговом кризисе. Эксперты банка отмечают, что за последние 50 лет в мире произошло четыре волны накопления долга. Нынешняя же, четвертая, которая началась в 2010 году, считается крупнейшей — с самыми быстрыми и наиболее масштабными темпами роста глобальных заимствований с 1970-х годов. Как предупреждают аналитики, предыдущие три волны накопления долгов в основном закончились финансовыми кризисами во многих развивающихся странах и странах с формирующейся рыночной экономикой, к которым сейчас относится и Украина.

Напомним, что, несмотря на некоторое сокращение внешнего долга Украины в последние годы, он все равно остается огромным. По данным Национального банка, объем платежей государства и частного сектора по внешнему долгу в первом квартале 2020-го оценивается в 5,4 млрд долларов, во втором квартале — в 3,4 млрд, в третьем — в 5,24 млрд, в четвертом — в 3 млрд.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что с 19 января банкам и финансовым компаниям окончательно запрещено скрывать от своих клиентов какую-либо информацию о предоставляемом кредите. Кроме того, начал действовать новый механизм расчета стоимости потребительских кредитов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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