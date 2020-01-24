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Грабили фермеров: под Одессой накрыли банду, возглавляемую полицейскими (фото)
В пятницу, 24 января, правоохранители задержали действующего и бывшего сотрудников полиции во время совершения разбойного нападения. Ранее в Одессе поймали бывших правоохранителей, которые входили в банду угонщиков дорогих автомобилей.
Сотрудника полиции поймали во время нападения на дом фермера в Окнянском районе.
«В правоохранительные органы поступила информация о том, что 27-летний сотрудник подразделения спецназначения полиции вместе с 29-летним мужчиной, который уволен из рядов правоохранительных органов в 2019 году, и еще двумя неустановленными лицами пытается организовать разбойное нападение на фермера в Окнянском районе Одесской области с целью завладения денежными средствами», — сообщили «ФАКТАМ» в прокуратуре Одесской области.
Действующего полицейского задержали в доме потерпевшего, его сообщника — в Одессе, где злоумышленник ожидал своих сообщников, чтобы разделить награбленное. Место нахождения еще двух участников бандитской группы устанавливается. Также проверяется причастность злоумышленников к совершению других аналогичных преступлений.
Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется по статье «Разбой» (ч. ст. 187) УК Украины.
Как уточнили в полиции, 27-летний старший сержант в сговоре с 30-летним бывшим полицейским и двумя гражданскими лицами разработали план разбойного нападения на дом супругов, проживающих в Окнянском районе Одесской области.
«Сообщники подготовили средства маскировки, орудия для совершения преступления, оружие и распределили роли. Дождавшись полуночи, злоумышленники пошли „на дело“. Один из них (сотрудник полиции) перелез через забор и через входную дверь проник в частный дом. Однако сразу же оказался в руках сотрудников Одесского управления департамента внутренней безопасности Нацполиции. На него надели наручники», — рассказали в полиции.
У задержанного обнаружено и изъято служебное удостоверение работника полиции, специальный полицейский жетон, пистолет с резиновыми патронами, отвертка, рулон скотча, перчатки, носки, надетые поверх обуви. В ходе обыска по месту жительства изъяты паспорт, водительское удостоверение, банковские карты.
Одновременно оперативники, следователи ГБР и бойцы спецподразделения КОРД задержали его сообщника — экс-полицейского. При нем были балаклава, полицейская униформа, стартовый пистолет и водительское удостоверение, а в его автомобиле нашли мобильный телефон и наручники.
Оба фигуранта задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины и помещены в изолятор временного содержания.
Как стало известно «ФАКТАМ», в четверг, 23 января, в селе Надежда Саратского района, что на юге Одесской области, группа злоумышленников в масках с битами ворвалась в дом местной жительницы, которая возглавляет фермерское хозяйство. Нападавшие избили ее мужа и похитили 20 тысяч долларов. Также прихватили с собой из жилища охотничье ружье и скрылись.
Накануне, вечером 22 января, на юге Одесского региона был введен в действие полицейский план «Перехват». Необходимость в этом возникла после того, как
в селе Павловка Арцизского района группа злоумышленников в балаклавах совершила разбойное нападение на местного фермера.
По словам очевидцев, «фермеру, можно сказать, просто повезло: его соседи, ставшие свидетелями этого беспредела, стали кричать и звать на помощь». Опасаясь «народного гнева и самосуда», четверо бандитов вскочили в автомобиль ВАЗ синего цвета и скрылись на нем.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Одессе обезвредили банду «обнимальщиков», гастролировавших по всей Украине.
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Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.