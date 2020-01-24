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«Нужно показывать достижения»: в России школьницу заставили исправить правдивый рисунок о ветеране войны
В одной из школ России, где Кремль активно использует День Победы для оправдания всех ужасов советского режима, учительница заставила девочку дорисовать ногу солдату на протезе, которого она нарисовала на уроке, выполняя задание педагога.
Как пишут «Новые известия», детям дали задание нарисовать рисунок о подвигах советских солдат. А третьеклассница, знающая от родителей, что ее прадед воевал и вернулся с войны без ноги, нарисовала его с протезом. Учительница, увидев это, резинкой стерла протез и сказала школьнице, что ее рисунок «некрасивый» и нужно рисовать «нормального человека».
Отец девочки в социальных сетях рассказал, что ребенок пытался отстоять свою позицию, но преподаватель заявила, что нужно не «делать акцент» на изуродованные части тела, а «изображать героизм».
Такой же позиции придерживался и директор учебного заведения, с которым общались российские журналисты. А учительница заявила, что рисунки ко Дню Победы должны показывать, как хорошо в России, и что «это все дала Победа». Мол, смысл не в увечьях, а в том, что солдат воевал и вернулся.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в России разгорелся скандал из-за выпущенной ко Дню победы мягкой игрушки, изображавшей ветерана Второй мировой войны.
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- Открыла шкаф, а оттуда на меня как вывалится все, что надеть нечего!..