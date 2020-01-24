AirTouch: в PIED-DE-POULE предложили новое окрашивание волос

Стиль жизни

Специалисты элитных салонов красоты PIED-DE-POULE предложили новую трендовую услугу, приобретающую популярность в США, Южной Корее и Европе, — окрашивание волос AirTouch, которое все чаще выбирают вместо контрастных или однотонных техник.

В салонах сети работают стилисты и парикмахеры-колористы с многолетним опытом работы, которые практикуют технику, гарантируя качество сервиса, индивидуальный выбор цвета и комплексное создание образа, в котором AirTouch окрашивание раскроется в полной мере.

Для техники, которая буквально переводится как «прикосновение воздуха» или «прикосновение ветра», характерны мягкие переходы цвета локонов, визуальное увеличение объема, длительный период между окрашиваниями. Техника относительно щадящая, не радикальная и подразумевающая предпочтительно те оттенки, которые близки к родному цвету.

Техника универсальна, подходит почти любому образу, не является «кричащей», выглядит свежо и уместно. Наиболее уместно смотрится на длинных прическах, но подходит буквально всем, независимо от структуры и родного оттенка волос. Еще одно преимущество — подходит всем возрастам, и опытный мастер может добиться омолаживающего эффекта с помощью AirTouch.

Немаловажно, что в процессе отрастания волос корни смотрятся естественно, ничего не выбивается из общего образа, поэтому красить волосы повторно можно реже. А это отражается на здоровье и состоянии.

Модная тенденция этого года — AirTouch покраска волос в салоне с техникой «омбре», в процессе которой затемняется прикорневая зона, но минимизируется контрастный переход к светлым локонам. Особый шик — это переливы и множество едва уловимых оттенков в рамках одного цвета, придающие прическе легкость и объем.

В PIED-DE-POULE отметили, что техника считается одной из наиболее сложных для исполнения, требует высокого профессионализма стилиста. Добиться воздушности, красивого рисунка, плавности перехода цвета, блеска может только опытный мастер.

Для достижения желаемого результата используется и фен, и растушевка, и обертывание прядей в фольгу. Выбор краски в соответствии с родным оттенком — одна из важнейших задач мастера. Усложняет задачу, что выбор цвета, красящего состава и времени нанесения часто определяется мастером интуитивно, опираясь на свой опыт, визуально.

Специалисты салона внимательно следят за тенденциями мировой и в частности французской моды. По их мнению, сейчас самыми популярными оттенками в данной технике окрашивания считаются пепельный или серебристый.

Узнать подробнее об особенностях окрашивания волос в технике AirTouch, ознакомиться с прейскурантом профессиональных услуг, задать свои вопросы консультанту вы можете на официальном портале центра красоты в Киеве PIED-DE-POULE.

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