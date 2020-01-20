24 января 2020

(История 987-я). Как говорил один известный киношный герой, я, конечно, дико извиняюсь, но речь сегодня, друзья мои, у нас пойдёт о пиве. И не о простом пиве, а о пиве баночном, в советские годы простым смертным людям долгое время остававшимся практически недоступным. Но давайте-ка всё по порядку.

24 января 1935 года в мире впервые была начата продажа пива в банках. Произошло это в американском городе Ричмонде, штат Вирджиния. Компания Krueger Brewing Co выпустила первую партию баночного пива под названием ''Сливочный эль Крюгера'', продажа которого вызвала небывалый ажиотаж у любителей пенного напитка. Новшество настолько пришлось по вкусу пиволюбивому населению, что уже через полгода сбыт пива в металлических банках в пять с половиной раз превзошёл продажи пива в стеклянной таре.

Спрос на баночное пиво продолжал расти. И уже через год на выпуск пива в металлической упаковке перешли 23 пивоваренных завода в США. Прошу заметить, что поначалу банка открывалась так же, как обычная консервная. Затем придумали специальный нож, которым в прилагаемой инструкции предлагалось прокалывать в крышке дырку и уже из неё начинать приём пива. Но, поскольку сами банки изготавливались из стали, пиво в них быстро портилось, да и открывать их было довольно-таки непросто.

Уже после Второй мировой войны банки стали длиннее, а металл применялся более тонкий. Кстати, первыми использовать алюминий для изготовления банок для пива начали гавайцы в 1958 году. А когда через несколько лет любителям пива предложили алюминиевые банки с клапанным открыванием — это вызвало настоящий фурор.

В Советском Союзе баночное пиво появилось только перед проведением Олимпийских Игр 1980 года. Естественно, не обошлось без приключений. Технологическая линия для разлива пива была закуплена в Германии, а алюминиевые банки под неё приобрели в далёкой Японии. Много банок купили, на миллионы долларов. Когда же эта тара была доставлена в Москву на завод по разливу минеральных вод, временно приспособленный под разлив пива, оказалось, что японские банки к немецкой технологической линии… не подходят! Понадобилось потратить ещё немало денег для того, чтобы совместить несовместимое. В результате советские любители спорта (!?) таки получили подарок к стартовавшей в советской столице Олимпиаде. Первое советское баночное пиво называлось ''Золотое кольцо''.

Анекдот в тему. Правда, не уверен, что он будет понятен тем, кто не видел, как в советское время пиво прямо на улице продавали из бочек.

- Женщина, — обращается к продавщице мужик из очереди жаждущих опохмелиться, — вы почему не доливаете?!

- Потому что не разбавляю!..

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.