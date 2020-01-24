Деньги

Не только депозиты: украинцам предлагают новые возможности приумножить капитал, но у экспертов есть сомнения

В последние месяцы в связи со снижением курсов доллара и евро украинцы активно скупали валюту на черный день. Не секрет, что во всех развитых странах простые граждане имеют гораздо больше возможностей распоряжаться своими деньгами — не только с целью их накопления, но и приумножения. Они покупают акции компаний, вкладывают средства в долговые ценные бумаги, играют на бирже. К сожалению, у украинцев таких возможностей не много, разве что положить сбережения на банковский депозитный счет. Однако вскоре ситуация может измениться и в Украине заработает полноценный рынок капиталов. Хотя эксперты относятся к такой перспективе довольно скептически. В преддверии Нового года Верховной Радой был принят в первом чтении законопроект № 2284 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты об упрощении привлечения инвестиций и внедрении новых финансовых инструментов». Сейчас документ готовятся ко второму чтению и может быть окончательно принят парламентом уже на ближайшей сессии. Авторы законопроекта утверждают, что после вступления в силу этот закон позволит запустить в Украине полноценный рынок капитала, то есть ценных бумаг и прочих финансовых инструментов, который сейчас, по оценкам экспертов, у нас почти отсутствует. Кроме того, авторы называют этот закон «финансовым безвизом» для Украины в Евросоюз, поскольку он должен привести украинское законодательство, регулирующее рынки капитала, в соответствие с европейскими стандартами, после чего для граждан Украины будет открыт доступ к европейским фондовым биржам. Но так ли это на самом деле? О том, какие новшества предлагает законопроект и как он отразится на жизни миллионов украинцев, «ФАКТАМ» рассказал председатель совета директоров Ассоциации защиты активов Александр Ситухо.

- Что такое рынок капитала и почему он полноценно не работает в нашей стране?

— С точки зрения интересов обычного гражданина рынок капитала должен выполнять несколько важных функций.

Первая — частные пенсионные накопления. Сейчас пенсионное обеспечение монополизировано государством. И как оно справляется с этим вопросом, известно всем. Для работы системы частного пенсионного обеспечения нужны финансовые инструменты, куда могли бы инвестировать пенсионные фонды, чтобы сохранить и приумножить доверенные им деньги. Такие инструменты должен создавать рынок капитала.

Вторая — инвестирование сбережений граждан и свободных средств бизнеса. Если у вас есть свободные деньги, нужно, чтобы они работали, иначе их съест инфляция. Такие инструменты тоже должен создавать рынок капитала.

Третья — концентрация финансовых ресурсов для развития бизнеса и инноваций. Любой новый проект требует вливания средств, которых у основателя или автора идеи чаще всего нет. Для сбора таких средств нужен рынок капитала.

Четвертая — эффективное перераспределение собственности, формирование имущественных комплексов. Активы — например, завод — должны приносить доход, что возможно при нахождении их в профильной бизнес-системе, под компетентным управлением. Такое перемещение активов должен обеспечивать рынок капитала.

Пятая — финансирование национальных проектов, важных для всей страны и общества. Сбор средств на них также можно осуществлять на рынке капитала.

Шестая — мобилизационная готовность. Государство должно иметь возможность оперативного привлечения средств в экстремальных ситуациях — войны, стихийного бедствия, техногенной катастрофы.

Уже по этому краткому перечню видно, что фактически рынка капитала в Украине нет. Хотя юридически он существует. Есть огромный массив специального законодательства, государственные регуляторы, сотни лицензированных компаний, десятки тысяч сертифицированных специалистов. Только все это не работает.

«В 2010 году началась экспансия России на украинский рынок капитала, имеющая все признаки спецоперации»

— И почему это не работает?

— Причин для этого несколько. Рынок капитала активно создавался сразу после обретения Украиной независимости и с началом приватизации. В его создании огромную помощь оказывали иностранные государства, прежде всего — США, страны Евросоюза. Обучали специалистов, передавали технологии, выстраивали инфраструктуру. В конце 90-х годов это направление переживало бум развития, появлялись рабочие места, население училось инвестировать в акции.

Но одновременно шло и формирование олигархической системы. Очень быстро наиболее привлекательные предприятия страны были переделены и включены в состав нескольких финансово-промышленных групп, которые оказались совершенно не заинтересованы в работе с мелкими акционерами и сложностях, которые несет в себе свободное обращение акций. Внутренний рынок капитала стал представлять для них опасность, а необходимые ресурсы они научились получать на внешних рынках. Рынок утратил основной «драйвер» развития и вынужден был искать другие пути. Какой-то период удалось поддерживать и даже развивать активность, в основном спекулятивную, за счет выпусков облигаций и инвестиционных фондов, но тут наступил кризис 2008 года.

Менее сильные удары наносились со стороны банковской системы и начавшегося бума жилищного строительства. Банкам нужны были средства населения для депозитов, которые они привлекали невиданными процентными ставками. А девелоперы начали играть на фанатичном стремлении украинцев иметь собственное жилье. Кроме того, рынок капиталов в той части, где он должен обеспечивать законное и цивилизованное перераспределение объектов собственности и активов, оказался очень неудобен коррумпированной судебной и правоохранительной системам, обслуживающим рейдерские захваты.

Наконец, самый сильный, имевший все шансы стать смертельным, удар был нанесен со стороны России. Контроль над рынком капитала позволяет при желании заблокировать или вообще уничтожить важнейшие экономические процессы, в том числе способность государства реагировать на внешнюю агрессию. Поэтому в 2010 году началась экспансия России на украинский рынок капитала, имеющая все признаки спецоперации. Тогда это преподносилось как создание фантазийного Московского финансового центра, который должен был создать единый рынок капиталов для стран бывшего СССР. Но глядя из сегодняшнего дня, можно предположить, что уже тогда создавались условия для будущей агрессии — оккупации Донбасса и аннексии Крыма.

В короткий период усилиями российских «специалистов» и их ставленников рынок был превращен в огромный «ландромат» — прачечную по отмыванию денег, выводу капиталов из Украины в оффшорные зоны, уклонению от налогов. Были заблокированы приватизационные процессы, создание частной пенсионной системы, инвестирование средств граждан и прочие функции. Мобилизационная готовность государства была подорвана, что дало свои плоды в 2014 году.

В дальнейшем были приняты радикальные меры по очистке рынка, ликвидации схем и отстранению должностных лиц, обеспечивавших российскую экспансию. Но к ответственности никто привлечен не был, и эти люди продолжают выполнять свои задачи, перекрасившись в патриотов. Но радикальное лечение имеет и побочные эффекты. На сегодня рынок капитала находится в коме, и выведение его из этого состояния требует огромных усилий и компетентности, которой нынешняя власть не проявляет.

«Украина становится все более привлекательной для отмывания и дальнейшего транзита в Евросоюз больших объемов грязных денег»

— Какие новшества, позволяющие активнее привлекать инвестиции, предлагает законопроект?

— Главная цель законопроекта — сохранение и расширение полномочий государственного регулятора, который вынужден бороться за собственное выживание и оправдывать свое существование в ситуации фактического отсутствия объекта регулирования — рынка капитала. Весь остальной текст огромного, на 300 страниц, законопроекта — это не более чем упаковка, PR-оболочка, как и мнения, что этот закон может как-то повлиять на инвестиционную привлекательность продолжающей деградировать экономики. Хотя некоторого увеличения финансовых потоков можно ожидать, но весьма специфических.

Сейчас Украина вследствие валютной либерализации становится все более привлекательной для отмывания и дальнейшего транзита в ЕС больших объемов грязных денег, полученных от торговли наркотиками, оружием, людьми… Данный законопроект может увеличить такую привлекательность. В этом контексте использование для него бренда «финансовый безвиз» наполняется новым смыслом.

— И все же как украинцы смогу зарабатывать на финансовом рынке в случае принятия закона? Какие инструменты будут доступны для физических лиц?

— В настоящее время обычным гражданам не стоит рассматривать украинский финансовый рынок как место заработка. Небольшое исключение составляет разве что использование государственных долговых инструментов — облигаций, да и то при взаимодействии с надежными финансовыми учреждениями и консультантами.

— В законопроекте, помимо прочего, речь идет о деривативах. Что это такое и как ими смогут воспользоваться украинцы?

— Деривативы — это так называемые производные финансовые инструменты, разновидность виртуальных капиталов, иногда имеющих в своей основе очень сложные математические модели. Эти инструменты не предназначены для мелких частных инвесторов. Это сфера деятельности очень больших финансовых институтов и профессионалов. Кроме того, это наиболее рисковые инструменты, которые используются для построения финансовых схем, «пирамид» и раздувания фондовых «пузырей».

— Сможет ли принятие данного законопроекта обеспечить переток налички «из-под матрасов» граждан в какие-то другие активы или инвестиции?

— Все украинские властные режимы так или иначе пытаются добраться до частных сбережений граждан под разными предлогами. Причем вовсе не с целью помочь их сохранить или приумножить. Традиционно объем этих сбережений оценивается примерно в 100 миллиардов долларов, и это лакомый кусок. Текущая политика может обеспечить такой переток, но вовсе не в активы украинских предприятий, стартапы или национальные проекты. Пока наиболее активным является тренд на уход сбережений из страны — на счета иностранных банков, в иностранные акции, — подытожил Ситухо.

Стоит напомнить, что теперь банкам и финансовым компаниям окончательно запрещено скрывать от своих клиентов какую-либо информацию о предоставляемом кредите. Цель этого новшества — раскрывать людям информацию о полной стоимости кредитов, чтобы граждане понимали все свои расходы на их получение и обслуживание.

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