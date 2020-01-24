Задержана «минерша» зданий всех прокуратур в Одессе

Происшествия

К концу дня в пятницу, 24 января, в Одессе задержана женщина, причастная к «минированию» зданий прокуратуры. Как сообщили в региональном главке Нацполиции, в полдень злоумышленница заявила об угрозе взрыва административных зданий прокуратуры. Напомним, накануне одесситов напугал масштабный пожар — столб дыма было видно издалека.

В Одессе — четыре местные (бывшие районные) прокуратуры, областная прокуратура (основной офис располагается в самом центре города, на пересечении улиц Дерибасовской и Пушинской), ряд управлений которой размещен в разных районах города.

«Поскольку звонившая женщина не указала, какую именно прокуратуру „заминировали“, взрывотехники, следственно-оперативные группы, кинологи и работники ГСЧС проверили административные здания ведомства по всем районам города. Информация не подтвердилась», — сообщили в главке.

По факту сразу открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

Затем правоохранители выяснили, что звонок поступил из автомата, расположенного на одной из улиц Киевского района города. Впоследствии нашли и саму правонарушительницу.

Как отмечается, 57-летняя местная жительница призналась в содеянном, сейчас полицейские выясняют мотивы ее поступка.

После проведения ряда экспертиз, в том числе на соответствие голоса одесситки зафиксированному в телефонном сообщении, и получению данных по вменяемости женщины, будет решен вопрос о вручении ей подозрения.

Полиция напоминает, что за заведомо ложные сообщения, нарушающие покой граждан и наносящие значительный материально-технический ущерб спецслужбам, законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от двух до шести лет.

20 января в Суворовском районе «заминировали» школу, 62-летний псевдоминер задержан.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что 24 января сотрудники прокуратуры области, совместно со следователями полиции и работниками ГБР, задержали банду, грабившую фермеров в Одесском регионе. Возглавляли злоумышленников действующий спецназовец полиции и экс-полицейский.

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