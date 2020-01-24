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Происшествия

Под Одессой загорелся автобус с бойцами Нацгвардии (видео)

19:28 24 января 2020 160
Под Одессой загорелся автобус с бойцами Нацгвардии
Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В пятницу, 24 января, при въезде в город Рени, что на юге Одесской области, неожиданно произошло возгорание в моторном отделении автобуса ПАЗ, в котором ехали военнослужащие Национальной гвардии. Ранее в страшном ДТП на бульваре Дружбы Народов водитель авто сгорел заживо.

Как сообщили «ФАКТАМ» в Южном территориальном управлении Национальной гвардии Украины, в автобусе находился личный состав Измаильского подразделения Национальной гвардии, направлявшийся для участия в обеспечении общественного порядка во время проведения профилактических мероприятий «Розыск» на территории города Рени.

«В частности, с целью усиления противодействия преступности и повышению эффективности розыска подозреваемых и обвиняемых, а также без вести пропавших лиц», — уточнили в управлении.

По приказу старшего по званию, который находился в салоне автобуса, военнослужащие были оперативно эвакуированы.

«После этого бойцы приступили к тушению штатными средствами пожаротушения (огнетушителем) и вызвали местное подразделение ГСЧС. Совместными усилиями в 16:20 пожар был локализован. Никто из военнослужащих и гражданских не пострадал», — отметили в управлении.

Причины возгорания транспортного средства устанавливаются.

Ранее на трассе Киев — Одесса в результате ДТП до тла сгорел автомобиль, но пассажиров удалось спасти.

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