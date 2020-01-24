- 20:22 Не только депозиты: украинцам предлагают новые возможности приумножить капитал, но у экспертов есть сомнения
- 20:06 Пять лет трагедии на Восточном в Мариуполе отметили 35-секундным воем сирен (фото, видео 18+)
- 20:02 В России силовики, привлеченные к разгону акций протеста, будут получать двойные оклады
- 19:52 От ЕС требуют наказать Азербайджан за недопуск в страну представителя МВД Украины: что произошло
- 19:46 Из-за неизвестного "минера" в Киеве закрыты центральные станции метро
- 19:43 Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция смешанных эстафет на этапе Кубка мира
- 19:35 Знаки судьбы: как правильно их читать
- 19:33 В Германии расстреляли шесть человек: полиция рассказала детали
- 19:28 Под Одессой загорелся автобус с бойцами Нацгвардии
- 19:23 «Динамо» на последней минуте проиграло «Хайдуку» на сборе в Турции
- 19:18 Выступление Гены Букина в Украине отменили из-за Крыма: что произошло
- 19:15 Водитель автобуса, в котором погибла звезда «Дизель шоу» Марина Поплавская, получил условный срок
Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция смешанных эстафет на этапе Кубка мира
В субботу, 25 января, в словенской Поклюке двумя смешанными эстафетами продолжится программа шестого этапа Кубка мира по биатлону.
В одиночной эстафете Украину представят вице-чемпионы предновогодней «Рождественской гонки» в Гельзенкирхене Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина (на фото), которые уйдут на дистанцию под 4-м стартовым номером (среди 26 команд).
А вот в смешанной эстафете 4×7,5 км честь нашей страны будут отстаивать Артем Прима, Артем Тищенко, Юлия Джима, завершившая индивидуальную гонку в Поклюке в топ-15, и Елена Пидрушная (у «желто-синих» 15-й номер на старте среди 26 сборных).
Онлайн-видеотрансляции одиночной (в 14:15) и смешанной (в 16:00) эстафет смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.
В прямом эфире субботние гонки покажут также телеканалы «UA: Перший», «Евроспорт 2», «Беларусь 2» и «Матч ТВ».
Напомним, что олимпийские чемпионки Валя и Вита Семеренко пропускают этап в Поклюке и целенаправленно готовятся к чемпионату мира, который состоится 13−26 февраля в итальянском Антхольце.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Прима в Поклюке финишировал в топ-20 «индивидуалки».
Фото biathlon.com.ua
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Если на стене одесской квартиры висит картина Айвазовского, то комната автоматически считается с видом на море!