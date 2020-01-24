24.20 / 24.48 26.65 / 27.10
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция смешанных эстафет на этапе Кубка мира

19:43 24 января 2020 54
Анастасия Меркушина Дмитрий Пидручный
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

В субботу, 25 января, в словенской Поклюке двумя смешанными эстафетами продолжится программа шестого этапа Кубка мира по биатлону.

В одиночной эстафете Украину представят вице-чемпионы предновогодней «Рождественской гонки» в Гельзенкирхене Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина (на фото), которые уйдут на дистанцию под 4-м стартовым номером (среди 26 команд).

А вот в смешанной эстафете 4×7,5 км честь нашей страны будут отстаивать Артем Прима, Артем Тищенко, Юлия Джима, завершившая индивидуальную гонку в Поклюке в топ-15, и Елена Пидрушная (у «желто-синих» 15-й номер на старте среди 26 сборных).

Онлайн-видеотрансляции одиночной (в 14:15) и смешанной (в 16:00) эстафет смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

В прямом эфире субботние гонки покажут также телеканалы «UA: Перший», «Евроспорт 2», «Беларусь 2» и «Матч ТВ».

Напомним, что олимпийские чемпионки Валя и Вита Семеренко пропускают этап в Поклюке и целенаправленно готовятся к чемпионату мира, который состоится 13−26 февраля в итальянском Антхольце.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Прима в Поклюке финишировал в топ-20 «индивидуалки».

Фото biathlon.com.ua

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лука Затравкин

Смертельный номер: 242-килограммовый сын Никаса Сафронова решил повторить шпагат Волочковой (фото)

Скрин с видео

Друг Кивы угрожал перерезать горло девушке: в сеть попало видео

Доберман

«Не трусь, я с тобой»: собака отправила в полет испугавшую хозяина змею (видео)

Потап и Настя

«Очень худые стали»: Потап и Настя взволновали сеть семейным фото

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер