Спорт

Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция смешанных эстафет на этапе Кубка мира

В субботу, 25 января, в словенской Поклюке двумя смешанными эстафетами продолжится программа шестого этапа Кубка мира по биатлону.

В одиночной эстафете Украину представят вице-чемпионы предновогодней «Рождественской гонки» в Гельзенкирхене Дмитрий Пидручный и Анастасия Меркушина (на фото), которые уйдут на дистанцию под 4-м стартовым номером (среди 26 команд).

А вот в смешанной эстафете 4×7,5 км честь нашей страны будут отстаивать Артем Прима, Артем Тищенко, Юлия Джима, завершившая индивидуальную гонку в Поклюке в топ-15, и Елена Пидрушная (у «желто-синих» 15-й номер на старте среди 26 сборных).

Онлайн-видеотрансляции одиночной (в 14:15) и смешанной (в 16:00) эстафет смотрите на сайте «ФАКТОВ» в этой новости.

В прямом эфире субботние гонки покажут также телеканалы «UA: Перший», «Евроспорт 2», «Беларусь 2» и «Матч ТВ».

Напомним, что олимпийские чемпионки Валя и Вита Семеренко пропускают этап в Поклюке и целенаправленно готовятся к чемпионату мира, который состоится 13−26 февраля в итальянском Антхольце.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Артем Прима в Поклюке финишировал в топ-20 «индивидуалки».

Фото biathlon.com.ua

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