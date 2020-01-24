Банду вооруженных грабителей-«клофелинщиков» задержали в Одессе по горячим следам (видео)

Происшествия

Участников преступной этнической группы, которые специализировались на грабежах и разбойных нападениях, задержали в пятницу, 24 января, правоохранители в Одессе. Один из задержанных контролировал деятельность других преступных групп, специализацией которых были карманные кражи на территории Одесской области.

Как рассказали в полиции, в конце декабря к ним обратилась одесситка. Она рассказала, что двое мужчин, внешне похожих на выходцев из Кавказского региона, завладели ее имуществом и вещами ее знакомого. Накануне с одним из них пара познакомилась во время совместного отдыха в развлекательном заведении Одессы.

Женщина помнила лишь то, что ее и знакомого в полубессознательном состоянии высадили из автомобиля…

Оперативные работники и детективы полиции изъяли видео с камер наблюдения. Проанализировав видеоматериалы, полицейские установили поминутно маршрут и действия злоумышленников.

«Так, один из злоумышленников намеренно спровоцировал конфликт с пострадавшими, а потом предложил помириться и продолжить совместный отдых в другом развлекательном заведении. После развлечений они втроем вышли из заведения и сели в автомобиль, который уже несколько часов ждал возле ресторана. Затем пострадавших высадили на одной из улиц города, а когда те пришли в себя, поняли, что у них отобрали деньги, верхнюю одежду, банковские карты и мобильные телефоны», — рассказали в полиции.

Полицейские установили личности грабителей, изъяли вещи потерпевших. Выяснили также, что характерная черта этой группы выходцев с Кавказа — использование клофелина во время совершения ими преступлений. Они не только сами совершали преступления, но и контролировали деятельность других групп, специализирующихся на так называемых «обнимашках» — карманных кражах.

Кроме того, один из задержанных — организатор еще одной преступной этнической группы, которая специализируется на грабежах и разбойных нападениях.

«В настоящее время организатор группировки и другой ее участник являются подсудимыми по делам за совершение грабежа, разбойного нападения и вымогательства», — сообщили в полиции.

Отмечается, что в четверг, 23 января, оперативники управления стратегических расследований, детективы следственного управления Одесского регионального главка Нацполиции задержали организатора и двух участников преступной группы. В автомобиле одного из фигурантов полицейские изъяли несколько гранат. На место происшествия прибыла «группа поддержки», которая пыталась освободить главаря.

Во время санкционированных обысков помимо вещей потерпевших были изъяты другие вещи, вероятно, похищенные у граждан, а также клофелин.

Все злоумышленники задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины.

Киевским районным судом Одессы организатору и одному из участников уже избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Задержанные проверяются на причастность к совершению аналогичных преступлений на территории региона. Отмечается, что только за последние несколько месяцев совершено не менее 10 краж личного имущества по подобной «клофелиновой схеме».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Одессе обезвредили банду «обнимальщиков», гастролировавших по всей Украине.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter