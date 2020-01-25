- 19:14 В Афганистане сбили ракетой вертолет с украинцами
- 18:36 Отставка Суркова: главарь боевиков "ДНР" Пушилин срочно прибыл в Москву, — СМИ
- 18:22 «Шахтер» одержал первую победу на сборе в Турции: видеообзор матча
- 18:10 "Избавьтесь от нее!": СМИ опубликовали аудиозапись, на которой Трамп просит "убрать" Йованович
- 17:32 "Люблю себя в мире": Оля Полякова восхитила поклонников новым сексуальным образом
- 17:29 У них есть хребет и кулаки: Сенцов назвал страну, на которую должна равняться воюющая Украина
- 17:21 Биатлон в Поклюке: Украина в одиночной эстафете финишировала в пятерке сильнейших
- 17:06 Осадки "подгребут" к среде: синоптик дала прогноз на ближайшие дни
- 16:48 На Полтавщине пенсионерка вывела полицию на след телефонного мошенника
- 16:43 "Не теряйте веру": как поздравили Зеленского с днем рождения "слуги народа" и "Квартал 95"
- 16:31 На реконструкции известного киевского парка украли 14 миллионов гривен
- 16:13 В Украине предрекли смену главарей "ДНР"-"ЛНР" из-за отстранения Суркова
Отставка Суркова: главарь боевиков "ДНР" Пушилин срочно прибыл в Москву, — СМИ
В оккупированном Донецке ширятся слухи, что главарь террористической «ДНР» Денис Пушилин срочно уехал в Москву. Случилось это после отстранения Владислава Суркова, ранее считавшегося кремлевским куратором для боевиков на Донбассе.
Сведения о срочном вояже Пушилина в российскую столицу опубликовал российский Telegram-канал «Кремлевский безбашенник», ссылаясь на источники в путинской администрации. Для прикрытия Пушилину придумали историю с внезапным «отпуском», но на самом деле, как утверждается, главарь боевиков отправился в российскую столицу за новыми инструкциями.
Те же источники полагают, что срочный визит в Москву абсолютно бессмысленный: с лицами, принимающими решения, Пушилин не встретится и в ближайшие два месяца уйдет по собственному желанию.
Напомним, ранее в Украине выдвинули версию, что отставка Суркова неизбежно повлечет смену кремлевских марионеток на Донбассе — Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух одесситок: — Как вы думаете, наша Розочка станет певицей или танцовщицей? — Думаю, танцовщицей. — Вы видели, как она танцует? — Нет. Мы слышали, как она поет...