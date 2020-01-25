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Украина

Отставка Суркова: главарь боевиков "ДНР" Пушилин срочно прибыл в Москву, — СМИ

18:36 25 января 2020 758
пушилин
Инф. «ФАКТОВ»

В оккупированном Донецке ширятся слухи, что главарь террористической «ДНР» Денис Пушилин срочно уехал в Москву. Случилось это после отстранения Владислава Суркова, ранее считавшегося кремлевским куратором для боевиков на Донбассе.

Сведения о срочном вояже Пушилина в российскую столицу опубликовал российский Telegram-канал «Кремлевский безбашенник», ссылаясь на источники в путинской администрации. Для прикрытия Пушилину придумали историю с внезапным «отпуском», но на самом деле, как утверждается, главарь боевиков отправился в российскую столицу за новыми инструкциями.

Те же источники полагают, что срочный визит в Москву абсолютно бессмысленный: с лицами, принимающими решения, Пушилин не встретится и в ближайшие два месяца уйдет по собственному желанию.

Напомним, ранее в Украине выдвинули версию, что отставка Суркова неизбежно повлечет смену кремлевских марионеток на Донбассе — Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.

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