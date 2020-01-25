- 20:50 Биатлон в Поклюке: онлайн-видеотрансляция масс-стартов на этапе Кубка мира
- 20:34 «Тараканы ползали рядом с едой!»: популярная ведущая вернулась в шоке от отдыха
- 20:23 В Украине выявили крупную партию поддельных 200-гривневых купюр: как определить фальшивку
- 19:51 «Динамо» — «Динамо» (Брест): онлайн-видеотрансляция матча киевлян с клубом Милевского и Хачериди
- 19:47 В Facebook масштабный сбой: Украина среди пострадавших стран
- 19:38 Биатлон в Поклюке: Украину дисквалифицировали по итогам смешанной эстафеты
- 19:14 В Афганистане сбили ракетой вертолет с украинцами: первые подробности
- 18:36 Отставка Суркова: главарь боевиков "ДНР" Пушилин срочно прибыл в Москву, — СМИ
- 18:22 «Шахтер» одержал первую победу на сборе в Турции: видеообзор матча
- 18:10 "Избавьтесь от нее!": СМИ опубликовали аудиозапись, на которой Трамп просит "убрать" Йованович
- 17:32 "Люблю себя в мире": Оля Полякова восхитила поклонников новым сексуальным образом
- 17:29 У них есть хребет и кулаки: Сенцов назвал страну, на которую должна равняться воюющая Украина
В Facebook масштабный сбой: Украина среди пострадавших стран
Популярная социальная сеть Facebook 25 января испытывает трудности с работой серверов. По данным портала Downdetector, наиболее массово на сбой жалуются пользователи на восточном побережье США и в странах Европы. Жалобы на невозможность загрузить Facebook поступают из Франции, Чехии, Польши, Нидерландов.
Пострадали от масштабного сбоя и украинские пользователи Facebook: жалобы оставили жители Киева и крупных областных центров — Харькова, Днепра.
Наиболее часто пользователи жалуются на не обновляющуюся ленту новостей (91% всех отзывов). Еще 8% пожаловавшихся вообще не смогли зайти в свой профиль на Facebook.
Напомним, прошлый масштабный сбой в работе Facebook случился 5 декабря 2019 года. До этого были несколько дней в ноябре, когда социальная сеть работала с перебоями.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...