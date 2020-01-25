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Наука и технологии

В Facebook масштабный сбой: Украина среди пострадавших стран

19:47 25 января 2020 194
facebook
Инф. «ФАКТОВ»

Популярная социальная сеть Facebook 25 января испытывает трудности с работой серверов. По данным портала Downdetector, наиболее массово на сбой жалуются пользователи на восточном побережье США и в странах Европы. Жалобы на невозможность загрузить Facebook поступают из Франции, Чехии, Польши, Нидерландов.

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Пострадали от масштабного сбоя и украинские пользователи Facebook: жалобы оставили жители Киева и крупных областных центров — Харькова, Днепра.

Наиболее часто пользователи жалуются на не обновляющуюся ленту новостей (91% всех отзывов). Еще 8% пожаловавшихся вообще не смогли зайти в свой профиль на Facebook.

Напомним, прошлый масштабный сбой в работе Facebook случился 5 декабря 2019 года. До этого были несколько дней в ноябре, когда социальная сеть работала с перебоями.

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