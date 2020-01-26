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Ночная разборка в киевском Гидропарке: мужчине выстрелили в лицо
В Киеве в Гидропарке в ночь на 26 января неизвестные устроили стрельбу. Очевидцы утверждают, что на территории возле «Гидрозоны» столкнулись интересы двух мужских компаний. Последнее слово в споре осталось за обладателем пистолета: мужчина выстрелил своему оппоненту в лицо и вместе с приятелями скрылся с места ЧП. Тип оружия, из которого велась стрельба, и его легальность проверяются.
Как сообщает Информатор, полиция объявила в розыск зеленый Daewoo Lanos, на котором уехали злоумышленники. Автомобиль вскоре нашли на Троещине, на проспекте Маяковского. В машине находился только водитель. Куда делись еще двое соучастников, устанавливается.
Что касается пострадавшего, то у него врачи подтвердили челюстно-лицевую травму. Мужчине предстоит лечение.
Напомним, вооруженные «разборки» в киевском Гидропарке перестали быть из ряда вон выходящим событием. Последний раз в Гидропарке стреляли около месяца назад. Был застрелен столичный бизнесмен, преступника не нашли, но обнаружили сожженный автомобиль под мостом Патона.
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