24.21 / 24.44 26.71 / 27.04
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

Команда Малиновского установила рекорд и забила супергол с центра поля (видео)

11:39 26 января 2020 221
Руслан Малиновский Аталанта
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Команда полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского «Аталанта» отпраздновала свою самую крупную победу в истории выступлений в чемпионате Италии. После двух поражений подряд коллектив из Бергамо разгромил в гостях «Торино» — 7:0 (прежний рекорд «Аталанты» был установлен в октябре 2019-го во встрече с «Удинезе» — 7:1). Справедливости ради отметим, что туринцы после удалений с поля Ицци (76-я минута) и Лукича (89-я) заканчивали поединок вдевятером.

Настоящим украшением матча, в котором Малиновский вышел на замену на 71-й минуте, стал второй мяч автора хет-трика словенца Йосипа Иличича в начале второго тайма при счете 3:0. В одном из эпизодов арбитр назначил штрафной в пользу «Аталанты», а сыгравший рукой футболист «Торино» не стал становиться перед мячом. Заметив, что вратарь туринской команды Сальваторе Сиригу далеко вышел из ворот, Иличич тут же нанес роскошный удар с центра поля. Супергол!

Кстати, из последних шести поединков в серии А «Аталанта» выиграла три. И каждый раз команда забивала не меньше 5 мячей (5:0, 5:0, 7:0). После голевой феерии в Турине в активе коллектива Малиновского, у которого недавно родилась дочь, стало 57 голов в чемпионате Италии. Интересно, что в топ-5 лиг Европы больше забил только «Манчестер Сити» — 65 мячей, проведя при этом на три игры больше.

«Если бы мы всегда так играли, то возглавляли бы таблицу! Увы, бывает время, когда мы испытываем психологические или физические сложности, и именно тогда мы теряем очки», — заявил после матча с «Торино» главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.

Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» с 38 очками занимает пятое место.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Аталанта» в 1/8 финала Лиги чемпионов сразится с «Валенсией».

Фото ФК «Аталанта»

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Осадки "подгребут" к среде: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

Анастасия и Настя

"Злой рок": стало известно, как жизнь Анастасии Заворотнюк оказалась на волоске (видео)

Скрин с видео

Друг Кивы угрожал перерезать горло девушке: в сеть попало видео

сурков

"После победы Зеленского все остановилось": отставка Суркова стала следствием провала в Украине, — росСМИ

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер