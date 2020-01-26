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Команда Малиновского установила рекорд и забила супергол с центра поля (видео)
Команда полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского «Аталанта» отпраздновала свою самую крупную победу в истории выступлений в чемпионате Италии. После двух поражений подряд коллектив из Бергамо разгромил в гостях «Торино» — 7:0 (прежний рекорд «Аталанты» был установлен в октябре 2019-го во встрече с «Удинезе» — 7:1). Справедливости ради отметим, что туринцы после удалений с поля Ицци (76-я минута) и Лукича (89-я) заканчивали поединок вдевятером.
Настоящим украшением матча, в котором Малиновский вышел на замену на 71-й минуте, стал второй мяч автора хет-трика словенца Йосипа Иличича в начале второго тайма при счете 3:0. В одном из эпизодов арбитр назначил штрафной в пользу «Аталанты», а сыгравший рукой футболист «Торино» не стал становиться перед мячом. Заметив, что вратарь туринской команды Сальваторе Сиригу далеко вышел из ворот, Иличич тут же нанес роскошный удар с центра поля. Супергол!
Кстати, из последних шести поединков в серии А «Аталанта» выиграла три. И каждый раз команда забивала не меньше 5 мячей (5:0, 5:0, 7:0). После голевой феерии в Турине в активе коллектива Малиновского, у которого недавно родилась дочь, стало 57 голов в чемпионате Италии. Интересно, что в топ-5 лиг Европы больше забил только «Манчестер Сити» — 65 мячей, проведя при этом на три игры больше.
«Если бы мы всегда так играли, то возглавляли бы таблицу! Увы, бывает время, когда мы испытываем психологические или физические сложности, и именно тогда мы теряем очки», — заявил после матча с «Торино» главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини.
Добавим, что в турнирной таблице чемпионата Италии «Аталанта» с 38 очками занимает пятое место.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Аталанта» в 1/8 финала Лиги чемпионов сразится с «Валенсией».
Фото ФК «Аталанта»
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