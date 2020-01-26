24.21 / 24.44 26.71 / 27.04
Киев: +2
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Улицы крупного города в России залило кипятком, есть пострадавшие (видео)

11:44 26 января 2020 186
россия потоп
Инф. «ФАКТОВ»

В российском Кирове случился масштабный потоп после аварии на теплотрассе. Улицы города залило кипятком. Не обошлось и без пострадавших: три девушки получили сильные ожоги, не успев убежать от потока горячей воды.

В городе говорят, что потоп случился ночью 25 января. Пострадавшие приехали к зданию ночного клуба на такси, вышли из машины и оказались в центре водного потока. Также пострадал юноша, застигнутый прорывом теплотрассы в районе улицы Казанской.

Жители города сравнивают фото с места ЧП с кадрами из фильма «Сайлент Хилл».

После аварии подача теплоносителя в трубы была прекращена. Трем десяткам домов пришлось посидеть без отопления до ликвидации прорыва. Место аварии сняли с высоты.

Напомним, похожие кадры недавно можно было наблюдать в Киеве, возле торгового центра Ocean Plaza, рядом с которым случилась крупная авария на теплотрассе. Улицы заволокло горячим паром, а потоки кипятка залили нижние этажи ТРЦ.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

погода

Осадки "подгребут" к среде: синоптик дала прогноз на ближайшие дни

Анастасия и Настя

"Злой рок": стало известно, как жизнь Анастасии Заворотнюк оказалась на волоске (видео)

Анна Олицкая с сыном на Кубе

«Тараканы ползали рядом с едой!»: популярная ведущая вернулась в шоке от отдыха (фото)

Скрин с видео

Друг Кивы угрожал перерезать горло девушке: в сеть попало видео

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер