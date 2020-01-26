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Улицы крупного города в России залило кипятком, есть пострадавшие (видео)

В российском Кирове случился масштабный потоп после аварии на теплотрассе. Улицы города залило кипятком. Не обошлось и без пострадавших: три девушки получили сильные ожоги, не успев убежать от потока горячей воды.

В городе говорят, что потоп случился ночью 25 января. Пострадавшие приехали к зданию ночного клуба на такси, вышли из машины и оказались в центре водного потока. Также пострадал юноша, застигнутый прорывом теплотрассы в районе улицы Казанской.

Жители города сравнивают фото с места ЧП с кадрами из фильма «Сайлент Хилл».

После аварии подача теплоносителя в трубы была прекращена. Трем десяткам домов пришлось посидеть без отопления до ликвидации прорыва. Место аварии сняли с высоты.

Напомним, похожие кадры недавно можно было наблюдать в Киеве, возле торгового центра Ocean Plaza, рядом с которым случилась крупная авария на теплотрассе. Улицы заволокло горячим паром, а потоки кипятка залили нижние этажи ТРЦ.

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