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Умер двукратный вице-чемпион мира по футболу, забивший 1000-й гол в истории ЧМ (фото, видео)

13:08 26 января 2020 414
Роб Ренсенбринк
Степан ПАК, «ФАКТЫ»

Знаменитый голландский футболист Роб Ренсенбринк скончался на 73-м году жизни, сообщает Королевский футбольный союз Нидерландов. Двукратный вице-чемпион мира (1974-й, 1978 год), а также бронзовый призер чемпионата Европы-1976 умер 25 января вследствие болезни мышц, которой он страдал с 2012 года.

Знаменитый партнер Йохана Кройффа дважды входил в топ-тройку «Золотого мяча». В 1976-м голландец в опросе по определению лучшего футболиста Европы стал вторым, а в 1978-м — третьим.

Роб Ренсенбринк и его легендарный партнер по голландской сборной Йохан Кройфф

В футболке бельгийского «Андерлехта» Ренсенбринк по два раза побеждал в Суперкубке Европы и Кубке кубков, став с 25 мячами лучшим бомбардиром в истории турнира.

На клубном уровне Ренсенбринк играл также за голландский ДСВ, бельгийский «Брюгге», американский «Портленд Тимберс» и французскую «Тулузу». Голландец, сыгравший за национальную команду 46 матчей и забивший 14 мячей, автор 1000-го гола в истории чемпионатов мира.

Роб Ренсенбринк прожил 72 года

К слову, Ренсенбринк вошел в историю футбола, как автор одного из самых обидных промахов в финалах чемпионатов мира. В решающем матче ЧМ-1978 против Аргентины (1:3) Роб при счете 0:1 ворвался во вратарскую площадку хозяев турнира, качнул голкипера Филола и направил мяч в приоткрытый ближний угол ворот. Но все испортила штанга…

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что скончался вратарь сборной Германии Тильковски, пропустивший самый спорный гол в истории футбола.

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