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Стрельба в Гидропарке в Киеве: полиция обнародовала подробности кровавого инцидента
Полиция Киева выясняет участников ночной перестрелки в столичном Гидропарке. Выяснилось, что хулиган выстрелил не менее шести раз и ранил не одного, а двоих мужчин. С касательными ранениями в больницу отправлены 26-летний житель Винницкой области и его ровесник-иностранец.
Согласно показаниям очевидцев, стрельба случилась возле кафе. Двое пострадавших рассказали, что когда отдыхали в заведении, к ним подошла компания неизвестных. После взаимных оскорблений мужчины вышли из кафе, и тогда один из незнакомцев достал оружие и начал стрельбу.
Шесть стреляных гильз с места происшествия отправлены на экспертизу. Расследуется дело о хулиганстве. Подозреваемых еще не задержали. Завершен опрос свидетелей, ведется анализ записей камер наблюдения.
Напомним, по информации полиции, на руках у населения Украины в настоящий момент находится около трех миллионов единиц нелегального оружия. По другим данным, количество неучтенных «стволов» достигает пяти миллионов.
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