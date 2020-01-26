Стиль жизни

Когда высаживать рассаду и идти в парикмахерскую: лунный календарь на 27 января – 2 февраля

О том, что можно и чего нельзя делать в течение каждого дня наступающей недели — с 27 января по 2 февраля 2020 года, когда лучше ухаживать за собой, заниматься спортом, стричься или идти в баню, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астролог Людмила Булгакова.

27 января

Символ дня: древо познания

Характеристика: день выбора между добром и злом. Как первое, так и второе будет представлено в широком ассортименте. Каждый поступок будет склонять чашу воображаемых весов в темную или светлую сторону, поэтому важно тщательно продумать любой свой шаг. Также велика вероятность конфликтов, которых рекомендуется избегать любыми способами.

Бизнес и финансы: ранее начатые дела и проекты начнут наконец приносить дивиденды.

Личная жизнь: выяснение отношений с родственниками и любимым человеком рекомендуется перенести на другой день.

Здоровье: болезни этого дня могут привести к серьезным осложнениям, поэтому лечить их необходимо без промедления. Категорически противопоказано любое хирургическое вмешательство.

Уход за внешностью: от любых манипуляций с волосами следует отказаться.

Спорт: физическая нагрузка должна быть умеренной.

Дом, сад, огород: благоприятное время для любых домашних дел. Можно высаживать семена на рассаду.

28 января

Символ дня: единорог.

Характеристика: хорошее время для определения тактики и стратегии достижения уже намеченных целей, новые пока лучше перед собой не ставить.

Бизнес и финансы: день идеально подходит для завершения старых, затянувшихся дел. От любых финансовых операций лучше отказаться.

Личная жизнь: можно делать шаг навстречу любимому человеку — признаваться в любви, делать предложение руки и сердца. А вот собственно бракосочетание лучше перенести на другой день.

Здоровье: состояние здоровья потребует пристального внимания — в случае любого недомогания необходимо сразу же обратиться к врачу.

Уход за внешностью: хороший результат дадут очистительные и омолаживающие процедуры. Можно и нужно посещать салон красоты — любые манипуляции с волосами пойдут им на пользу.

Спорт: в зале рекомендуется сосредоточиться на умеренной физической нагрузке — например, заняться йогой.

Дом, сад, огород: можно высаживать семена на рассаду, а вот от домашних дел лучше отказаться.

29 января

Символ дня: облака.

Характеристика: хорошее время для любой умственной работы, например, для писательской или научной деятельности.

Бизнес и финансы: у многих обнаружатся способности к зарабатыванию денег, включая тех, кто всегда был уверен, что ими не обладает. Можно покупать и продавать.

Личная жизнь: можно мириться с теми, с кем поссорились.

Здоровье: недуги этого дня несерьезны и быстротечны.

Уход за внешностью: можно делать очистительные и омолаживающие процедуры, принимать ванны с морской солью и ароматическими маслами.

Спорт: физкультурой и спортом — по возможности — нужно заниматься на свежем воздухе.

Дом: можно сажать семена на рассаду. Дома стоит сосредоточиться на незначительных делах.

30 января

Символ дня: флюгер.

Характеристика: в этот день кажется, что нет ничего невозможного, — переполняющая нас энергия создает иллюзию всемогущества. Нельзя тратить силы попусту и давать обещания, которые заведомо являются невыполнимыми.

Бизнес и финансы: хорошее время для общения с начальством — ему можно предлагать новые проекты и просить прибавки жалования.

Личная жизнь: не стоит хитрить и обманывать — правда все равно выйдет наружу, а восстановить хорошие отношения будет затруднительно.

Здоровье: особо опасны заболевания верхних дыхательных путей, поэтому нужно делать все необходимое для их предотвращения — пить витамины, гулять на свежем воздухе и как можно чаще проветривать квартиру.

Уход за внешностью: на состоянии кожи благотворно скажутся любые очистительные процедуры.

Спорт: на пользу пойдет любая физическая активность.

Дом, сад, огород: домашними делами рекомендуется заниматься без фанатизма.

31 января

Символ дня: птица Феникс.

Характеристика: можно — и нужно — признаваться в собственных ошибках и прощать их другим людям. Рекомендуется завершить начатые дела и отправляться в поездки и командировки.

Бизнес и финансы: можно обращаться с исками в суд — исход дела обещает быть успешным.

Личная жизнь: хорошее время для примирения с близким человеком. Не стоит назначать бракосочетание.

Здоровье: из-за риска пищевого отравления необходимо придерживаться диеты.

Уход за внешностью: стрижка, сделанная в этот день, приведет к улучшению имиджа.

Спорт: от интенсивных тренировок лучше отказаться в пользу йоги и пилатеса.

Дом, сад, огород: необходимо интенсивно поливать рассаду. Хорошее время для работы над дизайном дома или квартиры.

1 февраля

Символ дня: летучая мышь.

Характеристика: день с отрицательной энергетикой, которую принято считать «сатанинской». Вероятны обманы и заблуждения, последствия которых непредсказуемы. Чтобы свести негативное влияние окружающего мира к минимуму, нужно как можно меньше общаться с людьми — особенно теми, кто настроен недоброжелательно.

Бизнес и финансы: день неблагоприятен для финансовых операций. На работе не стоит начинать новые дела, лучше сосредоточиться на незавершенных и — по возможности — малозначительных.

Личная жизнь: свидание может стать началом нового романа.

Здоровье: возможно обострение хронических заболеваний. При первых признаках недомогания необходимо обратиться к лечащему врачу.

Уход за внешностью: посещать парикмахерскую категорически не рекомендуется.

Спорт: от занятий физкультурой и спортом лучше отказаться из-за риска травмирования.

Дом, сад, огород: рекомендуется прореживать рассаду. Можно начинать ремонт в доме.

2 февраля

Символ дня: фонтан.

Характеристика: день семьи, который рекомендуется провести с родными и близкими. Особое внимание нужно уделить детям.

Бизнес и финансы: любое начатое в это время дело обречено на успех.

Личная жизнь: знакомство этого дня может закончиться не только серьезными чувствами, но и браком.

Здоровье: болезни этого дня проходят быстро и без последствий.

Уход за внешностью: от посещения парикмахерской лучше отказаться — манипуляции с волосами могут негативно сказаться на их структуре и состоянии.

Спорт: после физических упражнений хорошо посетить баню или сауну.

Дом, сад, огород: приветствуются домашние дела любой направленности и сложности.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Людмила Булгакова рассказала о самых эгоистичных знаках зодиака.

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