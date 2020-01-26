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Происшествия

Члены спортклуба в Тернополе масштабно снабжали регион наркотиками (фото, видео)

16:08 26 января 2020 130
наркотики метамфетамин в Тернополе
Сергей КАРНАУХОВ, «ФАКТЫ» (Львов)

В Тернополе сотрудники правоохранительных органов задержали группу лиц, которые распространяли наркотики и особо опасные психотропные вещества.

— В Тернопольской и Хмельницкой областях были проведены санкционированные обыски, в ходе которых изъяты наркотики и психотропные вещества, а также оружие, боеприпасы, наличные деньги, средства связи. Во время обысков злоумышленники оказывали сопротивление сотрудникам полиции, наносили им телесные повреждения, — сообщили в прокуратуре Тернопольской области.

Всего задержаны девять человек. Ведется следствие.

По информации ГУ Национальной полиции в Тернопольской области, масштабную спецоперацию проводили совместно сотрудники СБУ, полиции и прокуратуры. Более 70 обысков прошли одновременно не в двух, а в трех областях — Тернопольской, Хмельницкой и Киевской. Девять человек задержаны, избирается мера пресечения еще 11 членам группировки.

— На протяжении шести месяцев оперативники отслеживали действия группы лиц, которые изготовляли и распространяли наркотическое вещество метамфетамин, — рассказывает начальник управления стратегических расследований ГУНП в Тернопольской области Василий Джиджора. — Организатор бизнеса — 35-летний местный житель, владелец одного из спортклубов. Подбором «кадров» занимался его близкий товарищ. Среди посетителей спортзала он искал надежных людей, которые могли не только распространять наркотики, но и защитили подчиненных в случае нападения.

Все участники группировки — молодые люди в возрасте от 20 до 33 лет. По предварительным данным, такой бизнес приносил в месяц 25−30 тысяч гривен дохода.

— Оперативным путем установлено, что часть наркотиков изготовлялась в специально оборудованных гаражах. Часть сырья и наркотиков закупались у жителей Хмельницкой области, — добавил начальник областного главка полиции Александр Богомол.

По утверждению и. о. начальника департамента внутренней безопасности тернопольского облуправления полиции Александра Мерена, в ходе расследования стало известно, что правоохранители неоднократно задерживали членов группировки, но им удавалось избегать наказания. Поэтому будет проверяться причастность к преступлению сотрудников правоохранительных органов.


Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ликвидации в Одесской области мощного канала поставок в Украину амфетамина.

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