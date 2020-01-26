Легендарный игрок НБА Коби Брайант разбился на вертолете (фото, видео)

Спорт

41-летний баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе в городе Калабасас в округе Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Как сообщает сайт TMZ Sports, вертолет Sikorsky S-76, в котором находились легендарный игрок «Лос-Анджелес Лейкерс» (в составе команды он провел 20 лет, с 1996-го по 2016-й, пять раз став чемпионом НБА) и еще четыре человека, разбился примерно в 10:00 по местному времени (20:00 по Киеву) неподалеку от дома, принадлежащего известной модели и актрисе Кортни Кардашьян. Пока неизвестно, кому принадлежало транспортное средство и кто был за штурвалом.

Никто из находившихся на борту не выжил — эту информацию подтвердили в правоохранительных органах Лос-Анджелеса. Причина авиакатастрофы на данный момент выясняется.

Примечательно, что вертолет данной модели был хорошо знаком Коби — на протяжении нескольких лет он часто его использовал, летая от своего дома из Ньюпорт-Бич в Лос-Анджелес на игры родного «Лос-Анджелес Лейкерс».

Коби Брайант идет на посадку в тот самый вертолет...

Вертолет, на борту которого находился Коби Брайант, разбился в горах

#Update Downed aircraft is a helicopter. Flames extinguished. #Malibu deputies at crash site looking for survivors, 4200 blk Las Virgenes Rd #Calabasas #LASD pic.twitter.com/eixLhGhLyE — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020

* на месте аварии работают экстренные службы

Коби Брайант с семьей - женой Ванессой Лэйн и дочерьми Наталией Даймэнт и Джианной Марией-Оноре

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