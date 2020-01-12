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На ралли «Дакар» найден мертвым мотоциклист (фото, видео)
В воскресенье, 12 января, в ходе преодоления седьмого спецучастка знаменитого ралли «Дакар» в Саудовской Аравии умер 40-летний португальский мотоциклист Паулу Гонсалвеш.
В 10:08 по местному времени организаторы гонки отправили к месту происшествия вертолет. Уже через 8 минут Гонсалвеш был обнаружен. Спортсмен был без сознания, медики констатировали остановку сердца. В кратчайшие сроки португалец был доставлен в больницу, однако реанимационные мероприятия результата не принесли — Гонсалвеш скончался. Момент падения мотоциклиста попал на видео.
Паулу Гонсалвешу было 40 лет
После шести этапов нынешнего «Дакара» он занимал в общем зачете 46-ю позицию. Для португальца это был уже 13-й «Дакар». Впервые он выступил на многодневном ралли-марафоне в 2006 году, при этом четырежды заканчивая «Дакар» в топ-10. В 2013 году португалец стал чемпионом мира ФИМ (Международной мотоциклетной федерации) по кросс-кантри ралли.
Смерть Гонсалвеша — первая трагедия на «Дакаре» с 2015 года, когда в Аргентине погиб польский мотоциклист Михал Герник. С 2006-го, когда на старте марафона появился Гонсалвеш, гонка унесла жизни девяти мотоциклистов, считая самого Паулу.
В прошлом году российский экипаж на «Дакаре» едва не убил КамАЗом зрителя и был дисквалифицирован.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что акулы съели 21-летнего футболиста Эрика Биригитти.
Фото Twitter Dakar Rally
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