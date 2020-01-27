Происшествия

Масштабная авария на трассе Одесса — Киев: есть погибшие и пострадавшие (фото, видео)

На трассе Одесса — Киев в масштабном ДТП столкнулись 11 транспортных средств, в том числе и автобус. Ранее в Днепре в ДТП погибли два пешехода — их на «зебре» сбил водитель «ЗАЗа».

Как сообщают в ГУ НП Одесской области, причиной дорожно-транспортного происшествия возле Дачного стали сложные погодные условия — плохая видимость и мокрое покрытие. По предварительным данным, погиб водитель автобуса. Два человека — пассажирка автобуса и водитель автомобиля Skoda госпитализированы.

Тем временем ресурс «Х.я Одесса» в Telegram разместил видео, снятое на месте чрезвычайного происшествия. «Нам пишут. По Киевской трассе страшные аварии. Через каждые 200−300 метров. Самая большая — с фурами и рейсовым автобусом, перед которого разбит полностью. Есть погибшие», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве автомобиль Kia, в который врезалась выскочившая на полосу встречного движения машина, вылетел в кювет. Одна пассажирка скончалась на месте аварии, а водитель и еще два человека госпитализированы.

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