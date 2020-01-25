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Страшная автокатастрофа на Броварском проспекте в Киеве: подробности и фото с места трагедии
В Киеве на Броварском проспекте в районе птицефабрики случилось смертельное ДТП. Renault Clio вылетел на встречную полосу, где ударил Kia Sportage, опрокинулся сам и столкнул Kia за пределы проезжей части.
Как сообщает группа «Киев Оперативный» в Facebook, автомобиль Kia после удара оказался в кювете среди деревьев, пассажирка скончалась на месте аварии, а водитель и еще двое человек госпитализированы.
Что вынудило Renault выехать на встречную полосу, сейчас выясняет следственная группа. к аварии могли привести технические неполадки в авто, например, плохо закрепленное колесо, превышение скорости водителем, либо комплекс причин. Мужчину, находившегося за рулем Renault, увезли в больницу.
Пока на Броварском проспекте устраняют последствия аварии, движение в обе стороны (в Киев и в Бровары) затруднено.
Напомним, выезд из Киева в сторону Броваров считается достаточно опасным участком. При неблагоприятных погодных условиях (туман, скользкая дорога) здесь часто случаются крупные ДТП.
Фото Киев Оперативный/Facebook
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