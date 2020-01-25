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Происшествия

В Днепре на пешеходном переходе легковушка насмерть сбила двух мужчин (фото, видео)

9:47 25 января 2020 133
ДТП
Инф. «ФАКТОВ»

В пятницу, 24 января, в Днепре произошло смертельное ДТП, в котором погибли двое мужчин. Два дня назад в Киеве в результате ДТП также погиб человек.

Как сообщили в Днепропетровском областном главке полиции, авария случилась около 23:15 на Набережной Заводской, возле заправки SKY. Автомобиль «ЗАЗ», который ехал из жилмассива «Красный камень» в центр города, на пешеходном переходе сбил двоих мужчин, которые скончались на месте.

По данному факту полиция открыла уголовное производство. Водителю грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Как сообщает «Информатор Днепр», который опубликовал фото и видео с места аварии, участок дороги в момент ДТП не освещался.

На место сразу вызвали скорую и полицию.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали об аварии в Киеве на проспекте Науки, где произошло ДТП с участием сразу семи автомобилей. А также писали о смертельном ДТП в Харьковской области, виновник которого, сбив двух человек, даже не заметил этого.

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