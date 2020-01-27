Заставила выпить адскую смесь: на Прикарпатье женщина убила своих маленьких сыновей

Происшествия

На Прикарпатье Коломыйский горрайсуд признал женщину виновной в убийстве ее двух маленьких детей и приговорил к 15 годам лишения свободы. (Ранее сообщалось о жутком случае в России: женщина убила своего новорожденного ребенка, засунув его в стиральную машину.)



— В апреле 2016 года женщина растворила в воде снотворное и дала выпить двум своим детям — мальчикам двух и девяти лет, вследствие чего те умерли, — сообщает прокуратура Ивано-Франковской области.

Между тем, прокуратура настаивает на пожизненном лишении свободы и готовит апелляционную жалобу на решение суда.

Как информируют другие источники, трагедия произошла в поселке Верховина. 31-летняя Анна П. закрылась с детьми в своем доме. Когда муж стучал в двери, не отзывалась и не открывала. Тем временем женщина растворила в воде огромную дозу снотворного и заставила своих сыновей под видом витаминов выпить эту адскую смерть. После этого Анна попыталась покончить жизнь самоубийством: перерезала себе вены и выпила крысиный яд, однако осталась жива. Причины ее действий неизвестны, так как в оставленной записке женщина только попрощалась со всеми. Соседи и родственники предполагают, что на крайний шаг ее толкнуло тяжелое материальное положение: муж с ней не жил и деньгами не помогал.

Суд назначил горе-матери психиатрическую экспертизу, которая признала ее виновной.

Ранее «ФАКТЫ» писали о шокирующем убийстве накануне Рождества: отец заколол в своей квартире двух маленьких дочерей — четырехлетнюю и шестилетнюю.

«ФАКТЫ» сообщали также о жутком случае в Черкасской области, где мужчина чуть не убил двоих детей. Приемную 10-летнюю ночь он несколько раз ударил ножом, а родного сына — мальчика трех лет бросил в колодец.

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