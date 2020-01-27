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Гибель Коби Брайанта и его дочери: установлены личности всех жертв авиакатастрофы (фото, видео)
Следствие установило личности всех погибших 26 января вместе с легендарным баскетболистом Коби Брайантом и его 13-летней дочерью Джианной (на фото) в крушении частного вертолета в США. Всего в последний в своей жизни полет отправились девять человек.
На борту также находились подруга Джианны по баскетбольной команде Алисса и ее родители — мать Кери и отец Джон Альтобелли, бейсбольный тренер в колледже Оранж-Коста. Также погибли еще одна юная баскетболистка Пэйтон Честер и мать девочки Сара. Вертолет следовал на игру команды, за которую выступали Алисса, Джианна и Пэйтон. Матч должен был состояться в академии, принадлежащей Брайанту.
Кроме того, вместе с легендой НБА летела Кристина Маузер — баскетбольный тренер девочек, а заодно жена вокалиста Tijuana Dogs Мэтта Маузера. Погиб и пилот вертолета Ара Забоян.
Сообщается, что вертолет врезался в склон горы в условиях сильного тумана. Как информации TMZ, первый раз вертолет Коби столкнулся с погодными проблемами, когда находился над зоопарком Лос-Анджелеса. Он облетел этот район как минимум шесть раз на очень низкой высоте. Скорее всего, пилот ожидал, когда туман рассеется.
Сообщается, что пилот связался с диспетчерской вышкой в аэропорту города Бербанк (округе Лос-Анджелес, Калифорния) около 9:30 утра по местному времени. В аэропорту были уведомлены, что вертолет кружил над местностью около 15 минут. В итоге пилот принял решение направиться на север над автострадой 118, затем повернул на запад и начал следовать над автострадой 101.
Около 9:40 утра туман стал еще сильнее, и пилот повернул на юг, к горной местности. Затем вертолет внезапно и быстро поднялся с высоты примерно 3700 метров до более 6000 метров. Еще через несколько минут вертолет врезался в гору на высоте около 5100 метров.
Жертвы авиакатастрофы продолжают улыбаться со своих страниц в соцсетях…
Весь мир скорбит по легендарному Коби Брайанту и его попутчиках. К примеру, австралийский теннисист Никос Кирьос в понедельник, 27 января, вышел на матч 1/8 финала Australian Open против первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля в майке погибшего легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс». На майке — 8-й номер, под которым Брайант выступал в НБА с 1996 по 2006 год.
January 27, 2020
К слову, последним матчем Брайанта в 2016-м стала финальная игра сезона «Лос-Анджелес Лейкерс» против «Юты». Команда Коби уступала большую часть матча, но «Черная Мамба» набрал 60 очков и принес «Лейкерс» победу на последних секундах. Насладимся еще раз игрой Легенды…
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что гибель Брайанта в крушении вертолета предрекли еще восемь лет назад.
Фото Getty Images, Instagram
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