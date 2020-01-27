Деньги

Льготный кредит на развитие бизнеса: как можно получить деньги от государства

Не секрет, что одной из главных проблем отечественного малого и среднего бизнеса является отсутствие доступных кредитных средств из-за неоправданно высоких процентных ставок. Но в конце пошлого года президент и премьер-министр анонсировали запуск новой государственной программы по финансовый поддержке малого бизнеса. А теперь о запуске программы кредитования заявил глава правительства.

«На программу „Фонд развития предпринимательства“ предусмотрено направить 2 миллиарда гривен из госбюджета»

«Программа государственной поддержки малого и среднего бизнеса позволит участникам получить до 1,5 млн грн доступного кредита под 5%, 7% или 9% для создания или расширения собственного бизнеса», — сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Также он уточнил, что разработан механизм использования бюджетных средств: это будет происходить в рамках работы Фонда развития предпринимательства. Но пока не совсем понятно, как именно будет работать программа, кто сможет получить деньги и на каких условиях. Давайте разбираться.

Первый вопрос, который возникает: предусмотрены ли в госбюджете средства на финансирование госпрограммы доступных кредитов для малого и среднего бизнеса?

«С 23 января 2020 года вступил в силу Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» по обеспечению функционирования Фонда развития предпринимательства, которым статью 14 Закона Украины «О Государственном бюджете Украины на 2020 год» дополнено пунктом 29 и предусмотрено обеспечение функционирования такого фонда за счет поступления от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц, выданных им в обмен на облигации внутреннего государственного займа, — сообщил «ФАКТАМ» управляющий партнер АО «Лещенко, Дорошенко и партнеры» Александр Лещенко. — В частности, согласно этому закону, предусмотрено 2 млрд грн направить на бюджетную программу «Фонд развития предпринимательства». В то же время, согласно пояснительной записке к данному закону, в 2020 году, в случае дополнительных поступлений средств от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц, их также можно будет направить на развитие предпринимательства в соответствующих объемах.

То есть программа будет работать при поступлении от досрочного погашения векселей Фонда гарантирования вкладов физических лиц, а потому можем говорить, что такие кредиты будут выдаваться желающим принять участие в программе из Государственного бюджета Украины и банки Украины не будут привлечены к кредитованию бизнеса".

«Программа льготного кредитования должна заработать 1 февраля 2020 года»

Так кто же может участвовать в программе доступных кредитов и по каким критериям будут отбираться эти участники?

«Согласно сообщениям Кабинета министров Украины программа должна заработать 1 февраля 2020 года, — отметил Александр Лещенко. - Пока заявления от бизнеса для участия в программе не принимаются. Только на специальном сайте (http://smeprogram.guf.gov.ua/) можно оставить запрос с контактными данными лица, желающего получить кредит. И когда программа заработает, менеджеры свяжутся с заявителями. Программа и условия участия на стадии разработки, и более подробной информации нет. Сообщается только, что порядок поддержки будет определен в ближайшее время соответствующим решением Кабмина.

Однако уже сегодня, согласно информации, обнародованной Кабинетом министров, известно, что программа предусматривает получение кредита микро- и малым бизнесом со следующими процентными ставками:

5% годовых, если выручка в 25 млн грн и создаются минимум два рабочих места;

7% годовых — для бизнеса с выручкой до 25 млн грн, не создает новых рабочих мест, но за каждого нового работника ставка снизится на 0,5%;

9% годовых — для бизнеса с выручкой до 50 млн грн.

В свою очередь на сайте программы сообщаются следующие условия получения кредита:

5% - для стартапов, то есть лиц, которые имеют опыт, идею и хотят начать бизнес, или же в если человек только начал свой бизнес и желает его развивать;

7% - для лиц, которые начали или уже имеют свой бизнес с выручкой до 25 млн грн и хотят его развивать;

9% - для лиц, которые имеют свой бизнес с выручкой от 25 до 50 млн грн, хотят его развивать и увеличивать численность наемных работников.

Также на этом сайте сообщаются следующие параметры программы «Фонд развития предпринимательства»:

предусмотрена дополнительная компенсация процентной ставки — 0,5% за каждого нового сотрудника;

максимальная сумма кредита — до 1,5 млн гривен, максимальный срок кредита — до 5 лет;

вид кредита — инвестиционное кредитование;

собственное участие получателя — от 20% от суммы проекта;

цель кредита — приобретение новых либо модернизация имеющихся основных средств для осуществления хозяйственной деятельности.

Указанная программа предусмотрена для новых юридических лиц и физлиц-предпринимателей резидентов или же для уже действующих субъектов хозяйствования с деятельностью от 12 месяцев.

Для получения кредита и участия в этой программе они должны иметь:

для лиц, которые планируют бизнес с нуля, — бизнес-план;

для действующего бизнеса — отсутствие негативной истории, касающейся прибыльной деятельности за последний отчетный год.

Вместе с тем на сайте Кабинета министров Украины содержится информация о том, что одним из направлений поддержки Фонда развития предпринимательства субъектов малого и среднего предпринимательства является предоставление частичных гарантий по кредитам, предоставленным микро- и малому бизнесу, если у них не хватает залога.

То есть можно сделать вывод, что выполнение взятых на себя обязательств в этой программе не будет «бесплатным», а будет обеспечено залогом в качестве гарантии выполнения обязательств — в случае получения кредитных средств по этой программе.

В целом стоит отметить, что на сегодня порядок предоставления поддержки бизнеса в виде кредитов на льготных условиях не разработан Кабинетом министров, соответствующее решение не принято, поэтому трудно говорить о том, какие условия действительно будут прописаны для получения этих кредитов и какими будут условия их возврата. Вместе с тем правительством уже очерчены основные требования к лицам, желающим участвовать в программе, а также есть общие сведения о получении и возврате денег, что позволяет бизнесменам понять, соответствуют ли они таким условиям и вообще интересует ли их такое предложение.

«Выдавать кредиты новосозданным предприятиям для банков рискованно»

Также интересно, какие банки будут привлекаться для выдачи льготных кредитов?

«На данный момент точный перечень банков не известен, правительство уведомило, что скоро запустит веб-сайт, на котором можно увидеть перечень финучреждений, которые будут выдавать льготные кредиты, — рассказал «ФАКТАМ» адвокат, управляющий партнер юридической фирмы «Горецкий и Партнеры» Олег Горецкий. - Уверен, что в этом списке первые ряды займут государственные банки, потому что у них очень развита инфраструктура и они имеют определенную надежность. Конечно же, и частные банки, которые захотят присоединиться к государственной программе, смогут выдавать льготные кредиты.

Не менее интересен вопрос: насколько выгодна и привлекательна программа для бизнеса, банков и государства?

«Рассмотрим выгоды для каждого участника, — говорит Олег Горецкий. — Сначала бизнес. По состоянию на 24 января 2020 года, согласно данным с официального сайта программы, на участие в ней поданы 6 993 заявки от действующих предпринимателей и 5 790 — от желающих открыть свое дело. Как именно программа начнет свою работу и все ли участники смогут получить кредит, неизвестно. Потому что выдавать их новосозданным предприятиям рискованно. Думаю, что банки не будут в первую очередь выдавать кредитные средства именно им.

Что касается банков, то в данной программе они являются больше распорядителями средств. Учитывая, что деньги будут поступать из целевых фондов, банк будет выполнять сугубо административную функцию, за которую сможет получать определенный доход.

Положительный эффект для государства возможен, если правительство пропишет правильный и понятный для всех механизм работы программы, в которой деньги будут и защищены со стороны государства, и доступны для бизнеса.

Пожалуй, многие украинцы будут задаваться вопросом: может ли эта программа стать основой для создания незаконных «схем», по которым деньги будут выводиться из бюджета или направляться на нецелевое использование?

«Если деньги будут иметь целевое назначение, а программа — обладать грамотным механизмом работы и хорошей защитой, то нецелевое использование бюджетных денег будет невозможно и их инвестируют в реальный сектор экономики», — отметил Горецкий.

Стоит напомнит, что с 19 января 2020 года вступило в силу постановление Национального банка Украины «Об утверждении изменений к правилам расчета банками Украины общей стоимости кредита для потребителя и реальной годовой процентной ставки по договору о потребительском кредите». Теперь банкам и финансовым компаниям окончательно запрещено скрывать от своих клиентов какую-либо информацию о предоставляемом кредите. Кроме того, начал действовать новый механизм расчета стоимости потребительских кредитов.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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