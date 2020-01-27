Новая банкнота 200 гривен: как отличить подделку (фото)

Деньги

После введения в обращение новых банкнот номиналом 50 гривен и 5-гривневых монет Национальный банк Украины презентовал обновленную купюру номиналом 200 гривен. Эти банкноты будут запущены в обращение уже с 25 февраля 2020 года. Кстати, именно банкноты номиналом 200 гривен сейчас пользуются наибольшей популярностью у фальшивомонетчиков.

Новые 200 гривен сохранят основные изображения банкноты образца 2007 года. В частности, на лицевой стороне будет размещен портрет украинской писательницы Леси Украинки, а на оборотной стороне — изображение здания Въездной башни Луцкого замка. При этом портрет Леси Украинки будет перемещен в центр банкноты (на банкноте старого образца, которая сейчас находится в обращении, портрет расположен справа).

В пресс-службе Национального банка Украины отметили, что дизайн новой банкноты номиналом 200 гривен будет наследовать уже введенные в обращение современные купюры номиналом в 20, 100, 500 и 1000 гривен. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

В НБУ сообщили, что новая 200-гривневая банкнота получит несколько степеней защиты, отвечающих самым современным требованиям. В частности, это восемь степеней защиты.

1. Водяные знаки

Многотоновый водяной знак — портретное изображение Леси Украинки и светлый элемент водяного знака — изображение цифрового обозначения номинала (размещено вертикально в правой нижней части многотонового водяного знака).

2. Защитная лента

Полностью погруженная в толщу бумаги защитная полимерная лента с магнитным кодом, на которой с помощью увеличительного стекла можно увидеть изображение в прямом и перевернутом виде: «200 ГРН», элемент малого Государственного герба Украины (трезубец) и подчеркнутое цифровое обозначение номинала — «200».

3. Сквозной элемент

Изображение цифрового обозначения номинала «200», все элементы которого совпадают и дополняют друг друга при рассмотрении банкноты против света.

4. Оконная защитная лента

Частично введенная в толщу бумаги защитная лента синего цвета с ярко выраженным кинетическим эффектом. Лента содержит изображение цифрового обозначения номинала и графического знака гривни. При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображение ленты.

5. Элементы SPARK

Оптически переменное стилизованное изображение водяной лилии, имеет кинетический эффект. При изменении угла наклона банкноты на участках изображения наблюдаются постепенные переходы от пурпурного цвета

до золотисто-зеленого.

6. Латентное изображение

Изображение цифрового обозначение номинала — «200»: цифры, видимые при рассмотрении банкноты на уровне глаз против света под острым углом:

темные на светлом фоне — при рассмотрении банкноты с длинной стороны;

светлые на темном фоне — при рассмотрении банкноты с короткой стороны.

7. Рельефные элементы

Элементы изображений, шероховатость которых ощущается на ощупь. В частности, это надписи и изображения, специальный элемент для людей с ослабленным зрением и фрагмент портрета Леси Украинки.

8. Микротексты

Повторяющиеся надписи, которые можно прочитать с помощью увеличительного стекла.

Как ранее сообщил директор Департамента денежного обращения Национального банка Украины Виктор Зайвенко, НБУ создал максимально удобные условия введения новых денежных знаков и выведения из обращения старых банкнот всех обновленных номиналов. Люди смогут неограниченный период времени рассчитываться одновременно денежными знаками как нового, так и старого образца. Банкноты предыдущих лет выпуска постепенно, в результате естественного износа, будут заменяться монетами и обновленными банкнотами.

Кстати, по состоянию на 1 октября 2019 года количество банкнот номиналом 200 гривен в обращении составило 632,5 миллиона штук, это около 22,5% от общего количества банкнот в наличном обороте.

В НБУ отметили, что вскоре планируют полностью закончить обновление монетного и банкнотного ряда национальной валюты. В частности, 25 февраля 2020 года в появятся обновленные банкноты номиналом 200 гривен, а примерно в середине 2020 года введут монеты номиналом 10 гривен. В Нацбанке сообщили, что недавно начавшаяся замена банкнот номиналами 5 гривен и запланированная замена купюр 10 гривен монетами позволит государству сэкономить около 1 млрд гривен. Ведь монеты остаются в обороте около 20—25 лет. В то время как банкноты старых образцов номиналом 5 и 10 гривен требовали замены в среднем каждые один-два года.

Таким образом, после завершения всех обновлений, к середине 2020 года, номинальный ряд гривни сократится с 17 до 13 номиналов, пока в обращении будут находиться монеты 25 копеек. Поскольку те 25-копеечные монеты, которые попадают в банки, возвращаться в оборот не будут, постепенно их будет становиться все меньше, вплоть до полного выведения из обращения. В результате номинальный ряд гривни достигнет наиболее оптимального количества — 12 номиналов. Всего в нем останется 6 номиналов монет (10 и 50 копеек, 1, 2, 5 и 10 гривен) и 6 номиналов банкнот (20, 50, 100, 200, 500 и 1000 гривен).

В НБУ подчеркнули, что номинальные ряды ведущих стран мира имеют в среднем 11—13 номиналов денежных знаков. Например, у австралийского доллара 11 номиналов, у британского фунта стерлингов и чешской кроны — 12 номиналов, у швейцарского франка — 13 номиналов. Таким образом, шесть гривневых банкнот и шесть монет в обращении — это не только удобно для расчетов, но и соответствует практике ведущих центральных банков мира.

Стоит напомнить, что 25 октября в наличном обращении появилась банкнота нового, самого высокого, номинала — 1000 гривен. Она имеет инновационные полиграфические элементы защиты. В частности, это полимерная лента, введенная в толщу бумаги. Лента окрашена в пурпурный цвет и имеет ярко выраженный комбинированный оптико-сменный эффект. На нее нанесено цифровое изображение номинала и Малого государственного герба Украины. При изменении угла наклона банкноты меняется направление движения фонового изображения ленты.

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