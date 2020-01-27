- 14:07 Тетя Ким Чен Ына впервые после казни мужа и слухов о своем отравлении вышла в свет с племянником
- 14:00 В Украине зафиксирован случай заражения коронавирусом
- 13:51 Кремль воспринимает как слабость: Цимбалюк рассказал, как Путин заставляет Зеленского капитулировать
- 13:50 В Одессе ветеран АТО и его невеста сыграли свадьбу в трамвае
- 13:49 "Безусловная любовь": Лобода показала подросшую младшую дочь
- 13:46 Советник премьера Юрий Голик показал, какими станут новые украинские школы
- 13:42 Королевский фотограф: Кейт Миддлтон стала автором снимков людей, переживших Холокост
- 13:39 Вдову Андрея Миронова госпитализировали в Москве
- 13:33 Зеленский вывел Витренко из Набсовета "Укроборонпрома"
- 13:17 Доллар дорожает: как «китайский» коронавирус отразится на курсах валют в Украине
- 13:17 Пушилин ищет прикрытие: главаря «ДНР» заподозрили в подготовке побега
- 13:14 Трудности с работой и важные знакомства: гороскоп на 28 января для всех знаков зодиака
«Коби посмотрел на меня, как на сумасшедшего»: Джек Николсон рассказал о первой встрече с Брайантом (фото)
Обладатель трех «Оскаров», знаменитый голливудский актер Джек Николсон отреагировал на страшное известие о гибели в крушении вертолета 41-летней легенды НБА Коби Брайанта (вместе с баскетболистом разбились еще восемь человек, в том числе его 13-летняя дочь Джианна).
«Моя реакция такая же, как и у всего Лос-Анджелеса. Это просто ужасные новости, в душе пустота…
Я помню, насколько Коби был великолепным игроком. Но знаете, когда мы первый раз с ним встретились, я решил над ним подшутить. Это было в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Я взял в руки баскетбольный мяч и спросил у Брайанта, не хочет ли он, чтобы я подписал его для него. Коби посмотрел на меня как на сумасшедшего", — цитирует страстного болельщика «Лос-Анджелес Лейкерс» Джека Николсона CBS2.
Отметим, что в последние годы 82-летний Джек Николсон серьезно болеет. И, пожалуй, единственное место, где знаменитого актера могут заснять телевизионные камеры, — это домашние матчи «Лос-Анджелес Лейкерс», которые он посещает (не так часто, как раньше) вместе сыном. Последние 46 сезонов у Николсона были сезонные абонементы на домашние игры 16-кратного чемпиона НБА.
Джек Николсон был свидетелем всей звездной карьеры Коби Брайанта в НБА
Напомним, что Коби Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА в течение 20 сезонов только за «Лос-Анджелес Лейкерс». За это время он выиграл пять чемпионских титулов и 18 раз принимал участие в матче всех звезд. В составе сборной США баскетболист дважды выигрывал «золото» Олимпийских игр.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что установлены личности всех девяти погибших в катастрофе вертолета с Коби Брайантом на борту.
Фото Getty Images
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Вечером сидит семейная пара, смотрит тихонько телевизор. Вдруг слышат удары в пол от соседа снизу, да такие, что весь дом трясется... Через 10 минут не выдержали, спустились вниз. Сосед открыл двери в каске: — А-а, соседи дорогие, заходите! Обмоем покупку. Я вот тут батут купил...