Спорт

«Коби посмотрел на меня, как на сумасшедшего»: Джек Николсон рассказал о первой встрече с Брайантом (фото)

Обладатель трех «Оскаров», знаменитый голливудский актер Джек Николсон отреагировал на страшное известие о гибели в крушении вертолета 41-летней легенды НБА Коби Брайанта (вместе с баскетболистом разбились еще восемь человек, в том числе его 13-летняя дочь Джианна).

«Моя реакция такая же, как и у всего Лос-Анджелеса. Это просто ужасные новости, в душе пустота…

Я помню, насколько Коби был великолепным игроком. Но знаете, когда мы первый раз с ним встретились, я решил над ним подшутить. Это было в «Мэдисон-сквер-гарден» в Нью-Йорке. Я взял в руки баскетбольный мяч и спросил у Брайанта, не хочет ли он, чтобы я подписал его для него. Коби посмотрел на меня как на сумасшедшего", — цитирует страстного болельщика «Лос-Анджелес Лейкерс» Джека Николсона CBS2.

Отметим, что в последние годы 82-летний Джек Николсон серьезно болеет. И, пожалуй, единственное место, где знаменитого актера могут заснять телевизионные камеры, — это домашние матчи «Лос-Анджелес Лейкерс», которые он посещает (не так часто, как раньше) вместе сыном. Последние 46 сезонов у Николсона были сезонные абонементы на домашние игры 16-кратного чемпиона НБА.

Джек Николсон был свидетелем всей звездной карьеры Коби Брайанта в НБА

Напомним, что Коби Брайант, завершивший карьеру в 2016 году, выступал в НБА в течение 20 сезонов только за «Лос-Анджелес Лейкерс». За это время он выиграл пять чемпионских титулов и 18 раз принимал участие в матче всех звезд. В составе сборной США баскетболист дважды выигрывал «золото» Олимпийских игр.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что установлены личности всех девяти погибших в катастрофе вертолета с Коби Брайантом на борту.

Фото Getty Images

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