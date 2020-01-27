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Пьяные родители насмерть забили двухлетнего ребенка и сожгли труп: жуткая трагедия на Львовщине (фото)
Франковский районный суд Львова признал цыган Виталия Г. и Клару Б. виновными в умышленном убийстве их двухлетнего сына.
Согласно информации суда, Клара Б. родом из Закарпатской области. Имеет начальное образование — один класс. Несовершеннолетних на содержании нет — лишена родительских прав на четырех детей. Не работает. Виталий Г. — тоже уроженец Закарпатья, образование — два класса средней школы, не работает, ранее судимый. Свидетелями характеризуется как весьма жестокий человек.
Суд установил, что еще в период с 14 июня по 23 августа 2013 года (точная дата убийства так и не установлена) гражданские супруги жили в палатке на территории мусорной свалки города Ходоров Жидачевского района Львовской области, где собирали металлом. Однажды, находясь в состоянии алкогольного опьянения, они разъярились из-за того, что их двухлетний сын справил природную нужду прямо в палатке, и решили его жестоко наказать. Мать взяла деревянную палку и несколько раз ударила своего ребенка по груди. Тот упал и сильно заплакал. Затем уже Виталий принялся бить малыша палкой и кулаками. От полученных тяжелых травм мальчик скончался на месте.
«После этого Виталий и Клара, убедившись в смерти ребенка, решили скрыть следы преступления: труп вынесли из палатки, отнесли на некоторое расстояние, положили в картонную коробку и подожгли», — говорится в судебных документах.
Пропажа младшего ребенка семьи была обнаружена после возвращения пары в Закарпатье — при проверке работниками Ужгородского горсовета. Женщина утверждала, что дитя забрали сотрудники социальной службы, но полиция быстро установила, что это неправда, а мальчик был убит. Нашли и коробку с его останками.
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На судебном заседании обвиняемые сначала отказались от дачи показаний, но вскоре подали письменные заявления, в которых признали полностью свою вину, искренне раскаялись и просили строго их не наказывать.
Франковский райсуд Львова в составе присяжных признал обвиняемых виновными в совершении умышленного убийства ребенка и назначил им наказание: Кларе Б. — 11 лет и 8 месяцев заключения, Виталию Г. — 11 лет и 9 месяцев заключения. По сути, они уже отбыли большую часть сроков по «закону Савченко».
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о подобном жутком случае в Киевской области. В селе Большая Ольшанка Васильковского района мужчина в состоянии алкогольного опьянения до смерти побил своего четырехлетнего сына.
К сожалению, как писали «ФАКТЫ», подобные случаи не редкость в Украине. Так, недавно в Лубенском районе Полтавской области пьяный отец, пытаясь успокоить 6-месячного сына, забил ребенка до смерти.
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