Новые тренды в маникюре: сочетание теплых и прохладных оттенков, деграде (фото)

Стиль жизни

Как говорила Одри Хепберн, элегантность — единственная мода, которая не проходит. С актрисой трудно не согласиться. Правда, сегодня элегантность невозможна без учета трендов. Устаревший дизайн трудно назвать элегантным. А новый, стильный, выполненный со вкусом, придаст его обладательнице особый шарм. Тренды 2020 года поражают разнообразием. Цвета, дизайны и декор дают огромное поле для фантазии. Важно, чтобы маникюр органично вписался в ваш образ. О модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Румынии Даниэла Опроаика.

— В тренде маникюр с сочетанием теплых и прохладных оттенков, — говорит Даниэла Опроаика. — Вы можете использовать на руке пять полутонов одного цвета. И это будет потрясающе красиво! Еще один тренд — деграде. Например, с переходом черного в красный. Такой маникюр понравится сильным натурам. Также очень красив «галактический» дизайн, выполненный в модном синем цвете. Звездное небо — это такая красота! Фаворитом также является красный. Это чувственный цвет. Знаете ли вы, что красный цвет наиболее ценится мужчинами?

Такой вариант деграде, по словам нейл-стилиста, подойдет сильным натурам

— Об этом не раз слышала от нейл-стилистов. А еще, по их словам, мужчинам нравятся натуральные оттенки.

— О да, нюдовое покрытие — одно из самых популярных. А дизайн, который никогда не устареет — французский маникюр. И, конечно, вне времени и вне моды — акварель. Сейчас это, конечно же, зимний пейзаж.

В тренде маникюр с сочетанием теплых и прохладных оттенков

— Как вы рисуете такую красоту?

— Сначала создаю эскиз. Картина на ногтях должна быть продумана до деталей. Потом воссоздаю ее на ногтях.

Зимний пейзаж на ногтях не останется незамеченным

— Кто ваш любимый художник?

— Пабло Пикассо.

— Какие формы ногтей актуальны? Что можно сказать насчет модной длины?

— Особо популярным становится квадрат. А что касается длины, в приоритете ногти не длинные.

— Какой бы маникюр вы предложили королеве, кинозвезде и звезде спорта?

— Королеве порекомендовала бы нежное нюдовое покрытие. Кинозвезде, уверена, понравится красный цвет. Его выбирают и деловые женщины. А спортсменкам советую натуральные оттенки или черный цвет на коротких ногтях. В спорте прежде всего важно удобство. С комфортной длиной ногтей удобно заниматься спортом и в зале, и на катке, и на горнолыжной трассе.

Красное покрытие на ногтях женщин особенно нравится мужчинам

— Дайте совет робким женщинам, которые боятся пробовать в маникюре что-то новое. Как им преодолеть себя?

— Знаете, я и сама достаточно робкий человек, поэтому знаю, как трудно ломать барьеры в сознании. Рекомендую каждой женщине выбирать оттенок и модель, с которыми ей будет комфортно. Важно попробовать — и тогда вы поймете, ваше это или нет. Только практика удостоверит вас в правильности выбора.

— А что посоветуете любительницам экстравагантных дизайнов?

— Вдохновения, чтобы придумывать все более смелые варианты.

Очень красив «галактический» дизайн, выполненный в модном синем цвете

— Интересно, какой маникюр вы предпочитаете сейчас для себя?

— Нюд и черный цвет — мои приоритеты. Эти цвета смотрятся стильно и элегантно.

— Скоро Валентинов день. Каждая девушка хочет выглядеть особо красиво, поэтому загодя продумывает наряд, прическу, макияж. И, конечно, важный элемент образа — маникюр. Из множества цветов и дизайнов нужно выбрать что-то определенное. Какой вариант порекомендуете для праздника?

— Страстный красный маникюр — лучший выбор.

— А как вы думаете, какой маникюр будет в моде весной?

— Думаю, популярным будет синее покрытие. Этот цвет ассоциируется с морем и небом. А что касается декора, многие предпочтут цветочные узоры. Они будут очень модны.

— Профессия мастера маникюра становится все более популярной. В чем, по вашему мнению, причина? И какие советы вы могли бы дать девушкам, которые хотят стать нейл-стилистами?

— Красивый дизайн всегда привлекает внимание. Вы слышите в свой адрес комплименты. Кому же это не понравится? Поэтому вы снова и снова делаете эффектный маникюр. И так поступает все больше женщин. В связи с этим мастеров нужно все больше и больше. Причем, настоящих профессионалов, креативных, которые могут вам предложить что-то необычное. Если девушка решила стать мастером маникюра, ей должна нравиться эта работа. Лично я свою профессию обожаю. И, думаю, эта моя любовь видна в каждом моем маникюре. Люблю радовать людей — и это еще одна причина моего выбора профессии.

— Каков с вашей точки зрения идеальный салон?

— В нем все устроено по последнему слову моды. Мебель, оборудование, лаки… В такой салон клиенты приходят с удовольствием. Провести здесь время — словно прикоснуться к высокой моде. Конечно, важна приятная атмосфера. Ну и, конечно, мастера должны быть высококлассными специалистами. Маникюр должен быть выполнен безупречно, иначе даже самый трендовый дизайн не будет смотреться.

— Даниэла, о каких достижениях в профессии вы мечтаете?

— Хочу осваивать новые техники, совершенствовать свое мастерство до идеала. Для меня всегда важны положительные эмоции моих клиенток. Нейл-арт постоянно развивается, и нужно успевать за новыми тенденциями.

Даниэла Опроаика: «Выбирайте необыкновенный маникюр, который вдохновит вас и окружающих!»

— Мороз и ветер — не лучшие друзья кожи. Как лучше ухаживать за руками зимой?

— Обязательно носите в морозную ветреную погоду перчатки. Интенсивно увлажняйте руки кремом, используйте масло для кутикулы. И ваши руки скажут вам «спасибо».

— Что бы вы посоветовали читательницам «ФАКТОВ», которые стремятся быть стильными?

— Выбирайте необыкновенный маникюр, который вдохновит вас и окружающих!

Ранее о модных тенденциях в маникюре «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Болгарии Ирина Кулик-Граматикова.

Фото из альбома Даниэлы Опроаики

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