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«Фарфоровые» истории
28 января 2020
В ГОНДОЛЕ
В ГОНДОЛЕ


Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Год создания: 1978

Скульптор: Francisco Catalá

Размер: 45×76 cm

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

История 991-я…

«Я пишу эти строки, сидя на белом стуле
под открытым небом, зимой, в одном
пиджаке, поддав, раздвинув скулы
фразами на родном.

Стынет кофе. Плещет лагуна, сотней
мелких бликов тусклый зрачок казня
за стремление запомнить пейзаж, способный
обойтись без меня…"

Он очень любил Венецию. Он бредил ею, когда за философские стихи, кем-то истолкованные, как антисоветские, власть отправила его надолго в ссылку в Архангельскую область. Он бредил своей любимой и загадочной Венецией и после того, как письма Анны Ахматовой, Самуила Маршака и Дмитрия Шостаковича во все «вышестоящие инстанции» привели, наконец, к его освобождению.

Он бредил ею и потом, когда уехал из Советского Союза в Америку, где получил и признание, и — впервые! — нормальные условия для литературной работы. Он бредил ею даже после того, как в 1987 году Нобелевский комитет присудил ему премию по литературе — «за всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии». Его исстрадавшуюся душу всегда влекла к себе древняя загадочность и дивная утончённость легко узнаваемых венецианских пейзажей. Ему там было хорошо. Всегда. И при жизни, и после ухода в вечность. И его мечта сбылась. Он навсегда остался там, в своей любимой Венеции, на маленьком кладбищенском острове Сан-Микеле…

Сегодня отмечается день памяти великого поэта Иосифа Александровича Бродского. Всемирно известного литератора и знакомого каждому из нас давно. Но до конца так и не познанного никем.

«Не надо обо мне. Не надо ни о ком.
Заботься о себе, о всаднице матраса.
Я был не лишним ртом, но лишним языком,
подспудным грызуном словарного запаса…»

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня.

Как всегда, искренне ваш

Александр ШВЕЦ
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