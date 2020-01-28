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Мир

Шотландец оказался на грани смерти из-за привычки грызть ногти: жуткие фото

10:03 28 января 2020 323
Стивен Макдональд после операции
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Привычка грызть ногти едва не убила жителя Шотландии Стивена Макдональда. 48-летний мужчина заметил, что один из пальцев у него на руке начал сочиться зеленым гноем. Он пошел в аптеку, и фармацевт посоветовал обрабатывать этот участок кожи сульфатом магния. Однако, как пишет издание Metro, состояние Стивена не улучшалось: палец продолжал опухать. А по руке распространялась какая-то сыпь. Невеста Макдональда Карен Пит уговорила его обратиться в больницу. Там ему поставили диагноз «паронихия» — воспаление околоногтевого валика. Причем уже на очень запущенной стадии — началось заражение крови. Врачам пришлось в ходе двухчасовой операции уделить инфицированную плоть и ноготь, который теперь, скорее всего, никогда не вырастет заново. Макдональд также несколько дней лежал под капельницей с антибиотиками, чтобы инфекция не распространилась далее и не привела к смертельному исходу.

Стивен говорит, что грыз ногти всю жизнь. После операции он несколько раз подносил пальцы ко рту, но потом заставлял себя остановиться. «Это испытание стало для меня большим уроком. Обращаюсь ко всем грызунам ногтей — пожалуйста, уберите палец от ваших зубов», — говорит Стивен.

Врачи говорят, что операцию удалось сделать как раз вовремя — еще буквально несколько часов, и спасти пациента уже не удалось бы. «Я особенно волновалась, потому что уже овдовела в молодом возрасте. Мой муж Алан погиб после пожара в доме. И, по иронии судьбы, он умер как раз в том же отделении, где лежал Стивен… К счастью, теперь он в порядке. И мы готовимся к свадьбе», — рассказала 47-летняя Карен.

Ранее «ФАКТЫ» писали об австралийской студентке, у которой привычка грызть ногти привела к раку кожи и ампутации пальца.

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