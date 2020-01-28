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- 10:16 Последний пост Коби Брайанта в Twitter собрал рекордные 2,6 млн лайков
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Последний пост Коби Брайанта в Twitter собрал рекордные 2,6 млн лайков (фото)
Пост, в котором двукратный олимпийский чемпион, легенда баскетбола Коби Брайант за несколько часов до гибели в крушении вертолета поздравил Леброна Джеймса с тем, что тот превзошел его достижение в НБА, собрал в Twitter более 2,6 млн лайков.
«Продолжай двигать игру вперед, Леброн. Мое уважение, брат», — написал Коби Брайант после того, как Леброн в майке родного для Коби «Лос-Анджелес Лейкерс» набрал 33 644-е очко в карьере и вышел по этому показателю на третье место за всю историю НБА.
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Спустя сутки после гибели Коби Брайанта форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс впервые поделился своими эмоциями после гибели друга.
«Я не готов, но приступлю. Пытаюсь что-то написать для этого поста, но каждый раз снова начинаю плакать, думая о тебе, Джиджи, и нашей дружбе-братстве.
Буквально только что слышал твой голос в воскресенье утром перед тем, как вернуться из Филадельфии в Лос-Анджелес. Никогда бы не подумал, что это будет наш последний разговор. Какого черта! Брат, я убит горем и опустошен. Я люблю тебя, мой старший брат. От всей души сочувствую Ванессе и дочкам.
Обещаю, что продолжу твое наследие. Ты многое значишь для нас, особенно для болельщиков «Лейкерс», и я обязан взять это на себя и продолжить в том же духе. Пожалуйста, дай мне сил с небес и присматривай за мной.
Хочется сказать гораздо больше, но я просто не в состоянии сделать это сейчас. До встречи, мой старший брат", — написал Леброн Джеймс.
Леброн Джеймс и Коби Брайант
Тем временем петиция баскетбольных болельщиков с призывом изменить логотип НБА в честь легенды «Лейкерс» Коби Брайанта, продолжает набирать сторонников. На портале Change.org она уже собрала около 1,5 млн подписей.
Как известно, нынешний логотип НБА был разработан в 1969 году. На нем изображен баскетболист, который ведет мяч. Прообразом стал экс-игрок «Лос-Анджелеса» Джерри Уэст. Теперь на логотипе может появиться Коби Брайант, пять раз выигрывавший чемпионский титул в НБА.
Так сейчас выглядит логотип НБА
Кстати, Национальная баскетбольная ассоциация в связи с гибелью Брайанта перенесла вторничный матч регулярного чемпионата между «Лос Анджелес Клипперс» и «Лос-Анджелес Лейкерс». После трагедии цена билетов на поединок до тысячи долларов.
В баскетбольной академии, которая принадлежала Брайанту, и где тренировалась его погибшая дочь Джианна, траур
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что установлены личности всех, погибших в катастрофе вертолета с Коби Брайантом и его дочерью на борту.
Фото Twitter
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