Установка счетчиков воды и отопления во всех многоэтажках: как это будет происходить

Деньги

Сейчас в обществе активно обсуждается изменение тарифов на отопление и горячее водоснабжение. Несмотря на заявления правительства, далеко не для всех украинцев стоимость тепла и воды снизилась. Во многом это связано с особенностями учета этих услуг. Однако вскоре людей, проживающих в многоквартирных домах, ждет немало сюрпризов, связанных со вступлением в силу Закона «О жилищно-коммунальных услугах».

«Оператор за два месяца до установки счетчика информирует владельцев жилья»

О том, какие новшества в жилищно-коммунальной сфере ждут украинцев в нынешнем году, «ФАКТАМ» рассказал эксперт в сфере жилищно-коммунальных услуг, глава Ассоциации профессиональных управляющих недвижимостью Украины кандидат юридических наук Андрей Никончук.

— Наступил 2020 год. Какие новшества ждут украинцев в жилищно-коммунальном хозяйстве в соответствии с принятым ранее законодательством? К чему готовиться гражданам?

— Если до 1 августа 2020 года в доме не будут установлены общедомовые счетчики на горячую, холодную воду или отопление (тепловую энергию), то операторам, предоставляющим эти услуги, будут выставлены немаленькие штрафы. В столице это «Киевводоканал» и «Киевтеплоэнерго». Соответственно, в тех домах, где до сих пор по тем или иным причинам счетчиков нет (если не создано ОСМД и владельцы за свой счет их не поставили, или если создано ОСМД, но все равно счетчик не поставили, или если это дом, который обслуживается коммунальным предприятием, и там за счет бюджета города или средств операторов счетчики установлены не были), до 1 августа 2020 года они должны быть поставлены за средства операторов услуг. Это определено статьей 14 и переходными положениями Закона Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».

— Насколько большие штрафы?

— Один процент суммы платежей, насчитанных за последний месяц, в течение которого предоставлялась соответствующая коммунальная услуга потребителям, чьи дома не оснащены узлами учета. Прежде всего это касается тепловой энергии, горячей и питьевой воды. В то же время аналогичный вопрос установки электро- и газосчетчиков регулируется другими правовыми нормами.

— Как это будет происходить?

- Оператор за два месяца до установки информирует владельцев о своем намерении поставить счетчик и, если они не делают это самостоятельно, осуществляет установку.

— За чей счет будут ставить приборы?

— На первичном этапе — за счет операторов, но «за их счет» условно, поскольку в дальнейшем эта сумма будет разделена между всеми потребителями, то есть совладельцами каждого конкретного дома, где устанавливается счетчик. В любом случае люди все равно вернут деньги операторам.

«За январь киевлянам придут платежки, где отдельной строкой будет указана плата за обслуживание общедомовых счетчиков»

— Давайте для примера рассмотрим ситуацию в Киеве. Есть предприятие «Киевтеплоэнерго», которое обязано установить счетчики тепла и горячей воды в тех домах, в которых их еще нет. Правильно я понимаю? Либо люди должны сами собрать деньги, заплатить «Киевтеплоэнерго», чтобы компания поставила приборы учета сразу за счет потребителей. Либо второй вариант: само коммунальное предприятие должно установить счетчик, но включив потом расходы в плату за свои услуги. Верно?

— Так или иначе да. Под расходами мы подразумеваем взносы на установку, обслуживание и замену, и все это разные затраты. Если где-то счетчик уже есть, то расходы на установку из этого перечня исключаются. Подтверждением моих слов является то, что в сентябре 2019-го Киевская горадминистрация в интересах «Киевводоканала» уже приняла такое распоряжение и утвердила соответствующие взносы, рассчитав их на основании методики, утвержденной ранее приказом Минрегиона. В принятом распоряжении есть соответствующие дома и размер взносов. По компании «Киевтеплоэнерго» я о таком решении еще не слышал.

По «Киевводоканалу» за январь киевлянам уже придут платежки, в которых отдельной строкой будет указана плата за обслуживание общедомовых счетчиков за четвертый квартал 2019 года. Плата индивидуальна для каждого конкретного дома и рассчитывается в зависимости от количества самостоятельных объектов недвижимости в нем. Формула расчета одна, а суммы будут разные, потому что дома разные и количество самостоятельных объектов недвижимости в нем разное. Реестр домов можно найти на сайте Киевской горадминистрации в тексте распоряжения. Опять-таки, откуда эти новшества? Об этом гласит Закон Украины «О коммерческом учете тепловой энергии и водоснабжения».

— Значит, если до 1 августа 2020 года в каком-то доме нет счетчика горячей и холодной воды либо отопления, коммунальное предприятие будет начислять штраф?

— Не оператор, а на оператора. Это субъект хозяйственной деятельности, который имеет право это делать и предоставляет такую услугу. Другими словами, он собственник внешних инженерных сетей. Отсутствие узла коммерческого учета (общедомового счетчика) — это будет прежде всего вина оператора. То есть созданы такие законодательные условия, чтобы в стране минимизировались или вовсе прекратились нормативные начисления и везде был учет и контроль. И, как я говорил ранее, законом предусмотрены очень большие штрафы.

— То есть если оператор, обслуживающий дом, не установил счетчик, то виноват он. А не будет ли он потом «раскидывать» свои штрафы на владельцев жилья?

— Нет, штрафные санкции на собственников и потребителей он раскидывать не имеет права и не будет. Это законодательный инструмент давления именно на операторов, чтобы везде был учет и чтобы этот учет по умолчанию организовал именно он. Поэтому сейчас все операторы должны найти где-то ресурсы для установки общедомовых узлов коммерческого учета. То есть они обязаны где-то найти, условно говоря, «чемодан денег», чтобы одновременно всем домам поставить счетчики, а потом эти расходы переложить на потребителей. Причем, по указанной методике, потребители могут платить в рассрочку, частями, и так в течение пяти лет или другого срока — как договорятся с оператором.



Иными словами, для операторов вопрос стоит так: если ты хочешь заниматься этой деятельностью, значит, инвестируй деньги в установку счетчиков. При этом оператор на время будет вынужден извлечь свои деньги из оборота на эти цели, как бы прокредитовав потребителей, но потом выставит за это начисления в платежках.

Более того, повторюсь, указывается, что владельцы имеют право делать это самостоятельно. Если же они этого не сделают и не уведомят операторов о том, что хотят самостоятельно купить и установить счетчик, то это осуществляет в автоматическом режиме оператор. Если же собственники жилья хотят это сделать самостоятельно, то должны уведомить оператора. Если же кто-либо из «коллективного собственника» сам ничего не делает и будет препятствовать оператору в установке, тот может требовать установки судом сервитута в отношении части сооружения для этого пользователя. А вот что будет между «пока» и «во время» данного процесса, мне сказать тяжело. Допускаю, что кто-то из операторов станет действовать методом «мягкой силы». То есть или просто будет ходить по судам, или отключит дом, мотивируя это недопущением собственных потерь.

«Владельцем счетчика является тот, кто за него в конечном счете заплатил»

— Но если владельцы сами купили счетчик, то потом все равно оператор берет на баланс этот прибор и его обслуживает?

— Не на баланс, а на абонентский учет. В любом случае это общая совместная собственность людей. И обращаю внимание на то, что ответственность на сохранность и целостность узлов коммерческого учета лежит на владельцах или на том, кого они уполномочили, конечно же, не бесплатно. Владельцем является тот, кто за счетчик в конечном счете заплатил.

Общедомовые приборы учета — это совместная собственность совладельцев жилья, точно так же, как окна в подъезде и ступеньки, трубы в подвале и шифер на крыше. Поэтому вполне возможна ситуация, когда счетчик установили, но собственникам до него нет дела, а он вдруг сломался, его кто-то разбил или украл… Этот кто-то может быть кем угодно, начиная от правонарушителя и заканчивая тем же оператором (его отдельно взятым сотрудником), которого что-то не устраивает в данном процессе. Вполне вероятна ситуация, что со счетчиком что-то случится и его заново нужно будет ставить. Именно поэтому в том, чтобы со счетчиком ничего не произошло, должны быть заинтересованы в первую очередь владельцы дома, и думать об этом самостоятельно или купить процесс «контроля и думания об этом» у управляющего, если он есть и с ним об этом договорятся.

В новых законодательных условиях и реалиях собственники должны понять, что у них есть нечто общее, что нужно беречь, как свое, личное. Это должно стимулировать их создавать ОСМД или нанимать управляющего, которому они доверяют, который на три замка закроет подвал, где находятся счетчики, установит сигнализацию, чтобы туда никто чужой не попал, потому что это общее имущество, ресурс, который стоит денег и который нужно ценить.

В следующей статье «ФАКТЫ» расскажут о том, когда и как жильцы многоэтажек должны перейти на новые договоры с поставщиками жилищно-коммунальных услуг, и что будет, если они этого не сделают.

Стоит напомнить, что с 1 января 2020 года произошло разделение платы за природный газ. Теперь люди будут получать две квитанции за газ. Одну — за его поставку, а вторую — за распределение.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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