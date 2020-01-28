Происшествия

Самосожжение в Одессе: стало известно о состоянии женщины, пытавшейся покончить с собой

Женщина, которая вечером в понедельник, 27 января, подожгла себя в центре Одессы, находится в тяжелом состоянии. Как сообщили в горсовете, 48-летняя пострадавшая, которая накануне вечером решила совершить суицид и подожгла себя на улице Ольгиевской, у дома № 21, была доставлена в ожоговый центр городской клинической больницы № 10.

В настоящее время она находится в реанимации, ее состояние медики оценивают как тяжелое. По словам специалистов, у потерпевшей обожжено более 30 процентов поверхности тела.

Как уточнили в мэрии, госпитализированная не является жительницей Одессы. Тем не менее в настоящее время предпринимается все возможное для того, чтобы обеспечить пациентку необходимыми препаратами.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Черновцах пьяный мужчина поджег дом вместе со своей семьей внутри. Больше всех пострадала 16-летняя девушка, дочь поджигателя.

Напомним, ранее в Одесской области мужчина из-за семейного конфликта сжег дом парня своей дочери. А в Киевской области пенсионер, поссорившись с женой, облил себя бензином и устроил поджог.

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