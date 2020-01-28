Троллейбус переломал кости женщине: подробности жуткого ЧП в Киеве (фото)

Происшествия

На днях в Facebook появился пост женщины, которая разыскивала очевидцев ЧП с ее бабушкой: «Ищу свидетелей происшествия, которое произошло на остановке „Васильковская“ в промежутке времени 8:15—8:30 , в 11-м троллейбусе, бортовой номер 1131 в сторону ВДНХ. Моя бабушка не успела выйти из троллейбуса, как водитель закрыл дверь и тронулся с места. Ее зажало и проволокло. Забрала „скорая“, в конечном итоге переломы: ключицы, плеча, бедра и колена. Прогнозируется дорогая операция. Просьба, может кто-то заснял на видеорегистратор, увидел, стоял на остановке или ехал в том же троллейбусе — отзовитесь!» — написала женщина.

Facebook тут же взорвался гневными комментариями — мол, таких водителей самих убить мало. Однако на поверку все оказалось не так однозначно.

— Моя 79-летняя бабушка ехала со своим 9-летним правнуком, моим сыном, везла его утром в школу, — объясняет «ФАКТАМ» внучка пострадавшей пенсионерки Юлия Очеретяная. — Перед нужной остановкой она встала и подошла к дверям, приготовилась выходить. Это был не тот случай, как многие могут подумать, что старая женщина долго выбиралась, шкандыбала, еле переставляя ноги. Нет. Она стояла уже на ступеньках возле задней двери, самая первая к выходу.

— Я поставила ногу на первую ступеньку, потом на вторую, уже хотела становиться на землю, и вдруг водитель закрыл двери и поехал, — с трудом говорит журналистам НТН пенсионерка Мария Подкопаева. Она в гипсе, с металлическим штифтом в ноге, почти не может шевелиться. — Меня потащило за троллейбусом, а потом он открыл двери, и я рухнула. Боль была адская, я потеряла сознание.

— Фактически бабушка упала головой вниз, и в таком положении ее тащило по асфальту несколько метров, — продолжает Юлия. — Другие пассажиры стали кричать, чтобы водитель остановился. Он затормозил, открыл двери, и бабушка выпала на асфальт. Водитель троллейбуса сразу подошел к ней. Это человек предпенсионного возраста. Он не пытался убежать, был трезв, предъявил документы, пытался оказать помощь. Извинился, сказал, что так случилось потому, что пассажирка — маленького роста, и он ее просто не видел в зеркало. Мы стали разбираться и выяснили следующее. Это был троллейбус старого образца, длинный, с так называемым «прицепом». И там действительно очень плохой обзор. То есть любой человек такого роста, как моя бабушка — метр шестьдесят, или ниже, — любой ребенок, выходящий или заходящий в троллейбус, будет водителю не виден и рискует быть зажатым. Это значит, такие троллейбусы — травмоопасны и не должны быть в использовании. Такие ситуации, как с нашей бабушкой, оказывается, действительно не редкость. Мы узнаем о маме с детской коляской, подростке с велосипедом, которых тоже зажало дверями потому, что водители не видели их в зеркало заднего вида.

Когда случилась авария, я оказалась на месте буквально через десять минут — мы заранее договаривались с бабушкой, что я заберу ребенка на той остановке. Подбежав и увидев, что произошло, я, конечно, испытала шок. Вызвала полицию, водитель на то время уже позвонил в «скорую». На место ДТП приехала и представительница перевозчика. Фамилию свою не назвала, только имя и отчество — Валентина Николаевна, и должность: начальница безопасности движения. Она нас «успокоила», сказав, что мы у них не первые, что эти случаи довольно частые. А потом предложила… обмануть полицию. Пусть, мол, бабушка говорит, что она сама выпала на остановке из стоявшего троллейбуса, и тогда водитель будет ей потихоньку каждый месяц выплачивать компенсацию. Я эту попытку «порешать» даже на видео частично успела записать.

В общем, «Киевпасстранс» на себя никакой ответственности не берет, сваливает все на водителя. А ведь это несправедливо! Это вина именно перевозчика, который не снимает троллейбусы такого образца с маршрута. И именно компания должна отвечать за то, что моя бабушка, которая еще неделю назад была хоть и пожилой, но крепкой женщиной, которая везде самостоятельно ходила, ездила, отвозила правнука в школу, теперь стала инвалидом. Бабушка — медик, всю жизнь проработала акушеркой в первом роддоме, помогла сотням людей появиться на свет. А теперь вот попала в такую ситуацию и сама нуждается в помощи.

— У пациентки были диагностированы множественные скелетные травмы, — объяснил телеканалу «Украина» заведующий отделением политравмы Киевской городской больницы № 17 Дмитрий Мясников. — Сейчас она пребывает в нашем отделении на лечении, мы планируем сделать ей операцию.

— О том, что бабушка сможет ходить, врачи пока даже не заикаются, — вздыхает Юлия. - Говорят, что, может быть, она будет более активной в кровати — сможет переворачиваться сама, иногда садиться и опускать ноги. Фактически, человек теперь прикован к постели. Кроме того, что это огромные нервы и стресс для нее и для нас, да еще и колоссальные суммы на операции, реабилитацию, лекарства, сиделок, уход. За границей этот вопрос легко бы решился с помощью страховки перевозчика. Но «Киевпасстранс» вообще не страхует ни пассажиров, ни сотрудников. Похоже, они в таких случаях просто обязывают платить водителей, которые часто не виноваты в случившемся.

— Я работаю в городском транспорте почти всю жизнь, мне месяц до пенсии остался, — объясняет «ФАКТАМ» тот самый водитель 11-го троллейбуса Валентин Кавун. — И да, в троллейбусах такого типа водителю действительно не видно в зеркало, если пассажир маленького роста заходит или выходит в заднюю дверь. Как мы выходим из положения? А никак! Что тут сделаешь? Ждешь положенное на остановке время, потом закрываешь двери и едешь. Много раз бывало, что пассажиры мне кричали: стойте-стойте, еще не все вышли. У моих коллег каждый год происходят травматичные ситуации с пассажирами именно по этой причине. У меня такого раньше не было. Просто эта бабушка — маленького роста, ее под тем углом в зеркало увидеть невозможно. Я бы вам показал это — пригласил бы в троллейбус посидеть на водительском месте и самой убедиться, что я говорю правду. Но после того ДТП меня с больших троллейбусов сняли, пересадили на маленький, без «прицепа». Три дня после того случая я был сам не свой, у меня началась гипертония, давление — 160/110. Да, это не моя вина, это случилось не нарочно, но по-человечески мне пожилую женщину очень жаль и я хотел бы участвовать материально в ее лечении. Родственникам бабушки я предложил: каждый месяц буду перечислять на их счет деньги — за год отдам 20 000 гривен. Мы люди небогатые, для меня это очень большая сумма. Но я готов платить, только чтобы она поправилась. Слышал, компания «Киевпасстранс» со своей стороны тоже будет выплачивать этой семье компенсацию, но наверняка не скажу.

После ДТП со мной говорили мои непосредственные руководители, начальник отдела безопасности. Никто из них меня не винит, все поддерживают, обещают, что защитят меня и не дадут посадить с тюрьму.

Однако с журналистами на связь руководство «Киевпасстранса» идет неохотно. Телефонов пресс-службы у них нет, а на официальные запросы они отвечают следующее: «На место инцидента сразу же были вызваны „скорая помощи“, полиция и представители службы безопасности предприятия. Сейчас проходят следственные действия и внутреннее расследование. „Киевпасстранс“ готов сотрудничать со следствием по этому поводу».

Между тем следствие даже не рассматривает возможность привлечь к ответственности предприятие.

— Там точно виноват водитель, — безапелляционно заявляет следователь Голосеевского районного отделения Национальной полиции Украины Юрий Рапий. — У него есть служебные обязанности, которые он нарушил. Наша задача выяснить, если ли в действиях водителя признаки уголовного правонарушения или нет. А почему именно он не увидел пассажирку — это отдельная, очень долгая история. Транспорт там старый. И вообще, какое транспорт имеет отношение к ДТП? Нет, ну он, может, и имеет, но это тогда надо снимать его с баланса предприятия, всесторонне исследовать. Не знаю, кто этим будет заниматься. Но это точно не наша задача. Компания участвовать в уголовном процессе не будет абсолютно. Только водитель. Он виноват, он и будет отвечать.

— На все наши претензии представители «Киевпасстранса» говорят: «Чего вы добиваетесь? Хотите посадить водителя?» — возмущается Юлия Очеретяная. — Нет, отвечаем. Мы хотим, чтобы именно предприятие компенсировало нашей бабушке потерянное здоровье, а главное — чтобы травмоопасные троллейбусы старого типа были выведены из эксплуатации, и больше никто из пассажиров, независимо от роста и возраста, не пострадал.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о ЧП в Чернигове: 11-летнюю девочку, прикоснувшуюся к металлическому поручню в троллейбусе, ударило током. Ребенок получил разряд в 600 вольт и едва не погиб. https://fakty.ua/260 865

А в Виннице после разрыва колеса в троллейбусе несколько пассажиров попали в больницу.

Фото предоставлено семьей пострадавшей

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