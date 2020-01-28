Настало время Черной Луны: как ее приход отразится на всех знаках зодиака

Стиль жизни

Черная Луна — она же Лилит — вошла в первый зодиакальный знак — Овен, где будет находиться ровно девять месяцев. О том, как это повлияет не только на представителей знака зодиака, но и всех жителей планеты, в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» рассказала астропсихолог Валентина Виттрок (ранее она рассказывала о том, что представляют собой рожденные под знаком Водолея, который вступил в свои права 21 января).

«Каждый получает по заслугам»

— Черная Луна — не реальная планета, а точка на апогее лунной орбиты, в которой Луна максимально удалена от Земли, — рассказала Валентина. — Тем не менее она оказывает очень сильное влияние на жизнь на Земле. 28 января начинается новый цикл транзита Черной Луны по знакам зодиака, который Лилит проходит за девять лет. Как бы ни отразилось ее пребывание там на каждом из нас, важно помнить: Черная Луна не ставит перед собой цель осложнить или ухудшить нашу жизнь. Тем не менее она является своего рода кармической планетой, которая спрашивает с нас за грехи, совершенные с момента предыдущего ее захода в наш знак зодиака. Каждый получает, что называется, по заслугам.

— Кто прежде всего попадет под ее «раздачу»?

— Те, кто родился под знаком Овна. К счастью, не на всех его представителей она окажет негативное влияние, а только на тех, кто в чем-то провинился. Скажем, кто был нечестен в финансовых вопросах, получат материальные трудности, а те, кто обижал близких людей, на собственной шкуре узнает, что такое обида или оскорбление. К тем же, кто жил по правилам, не нарушал законов общества и моральных принципов, у Лилит претензий не будет.

Читайте также: Гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

— Овнов называют одними из самых упрямых знаков зодиака.

— Это правда. Людей, родившихся под этим знаком, отличает редкая степень упрямства, в этом смысле с ними не может сравниться никто. Нетрудно предположить, что в ближайшие девять месяцев это качество будут проявлять даже те из нас, кому оно абсолютно не свойственно. Кто-то станет более упрямым — или упертым — кто-то менее, но уберечься от такой черты поневоле не удастся никому. Поскольку упрямство затмевает разум, на первый план выходят не логика и анализ, а эмоции и импульс. Под их влиянием мы будем совершать необдуманные поступки и принимать ошибочные решения. И о тех, и о других впоследствии придется пожалеть.

Еще одно качество, которое все мы будем демонстрировать в ближайшие девять месяцев, — пренебрежение к чувствам и интересам окружающих. В наше время с ним можно столкнуться везде и всюду — от общественного транспорта до оперного театра, но в период транзита Черной Луны по знаку Овна пренебрежение к другим приобретет гипертрофированные формы. К тому же люди будут проявлять его в ущерб самим себе и ничего не смогут с этим поделать. Скажем, одно дело — пренебречь интересами соседа, беспардонно припарковав свою машину на его законном месте во дворе, и совсем другое — поступить точно так же со своим начальством. И если в первом случае дело обойдется выяснением отношений на повышенных тонах, то во втором можно и должности лишиться. Интересно в таком происшествии то, что человек будет понимать всю неправильность — и опасность — своего поведения, но внутреннее побуждение окажется сильнее его.

«Если вы давно собирались заняться воплощением в жизнь какого-нибудь проекта, самое время для начала его реализации»

— О хороших процессах в это время можно говорить?

— У любого небесного процесса — как и его проекции на Землю — есть как отрицательные, так и положительные моменты. В первом случае Лилит, проходя по Овну, может сделать нас агрессивными самодурами, а во втором — высокоэффективными лидерами и менеджерами, умеющими как вдохновиться самим, так и увлечь своей идеей единомышленников и организовать их для продуктивной работы.

Лилит в Овне усилит активность и целеустремленность тех из нас, у кого они есть, и подарит эти качества тем, у кого они находятся в зачаточном состоянии или отсутствуют вообще. В течение транзита Черной Луны по знаку Овна можно ставить перед собой серьезные, амбициозные цели — обстоятельства для их достижения будут складываться благоприятно. Поэтому, если вы давно собирались заняться воплощением в жизнь какого-нибудь проекта — грандиозного или скромного, — самое время для начала его реализации. Главное, чтобы цель, которую человек перед собой поставит, не стала самоцелью. В таком случае она вряд ли улучшит профессиональное и карьерное положение. И исповедовать знаменитый иезуитский принцип «цель оправдывает средства», добиваясь своего любой ценой, тоже не стоит: рано или поздно за него придется расплачиваться.

Читайте также: Любовный гороскоп на 2020 год для всех знаков зодиака

— Транзит Лилит по Овну как-то скажется на нашем самочувствии?

— Как правило, в этом знаке Черная Луна дает головные боли — особенно, мигрени, зубную боль, проблемы с мышцами лица и головы. Велик также риск травм — ожогов, порезов, переломов, поэтому необходимо по возможности отказаться от долгих перелетов и путешествий рискованными видами транспорта, вождения машины на повышенной скорости и занятий экстремальными видами спорта. Вероятны также болезни, связанные с расстройством нервной системы, которые нельзя запускать. В таких случаях необходимо будет сразу же обратиться к врачу. Возможно и появление сыпи самого разного генезиса — от аллергии до инфекционных заболеваний.

— Как транзитная Черная Луна отразится на представителях других знаков зодиака?

— Это напрямую будет зависеть от того, в каком доме их гороскопа находится знак Овна. Так, если он расположился в доме детей, это может повлиять на отношения с ними, на их успехи — или неуспехи — в учебе или работе, их здоровье и даже на беременность, о которой станет известно в это время. Но сказать, в каком доме у вас находится Овен, может только профессиональный астролог, составив персональный гороскоп.

Ранее Валентина Виттрок рассказывала «ФАКТАМ», как отразится на нашей жизни то, что Венера вошла в знак Рыб, где будет находиться три недели — до 7 февраля 2020 года.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter