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Проверено на себе: в Киеве полицейский героически разоблачил проституток в стриптиз-клубе
В Киеве завершился суд по итогам резонансной полицейской операции в стриптиз-клубе. На скамью подсудимых попала администратор заведения, ей вменили в вину строгую статью УК — о вовлечении девушек в занятие проституцией. Разоблачил притон на Печерске полицейский агент под прикрытием. Он дважды наведался в клуб, воспользовался предоставляемыми услугами, а затем стал ключевым свидетелем в деле.
Свое заведение хозяева называли «Джентльмен-клуб». Располагался он на втором этаже гостиницы «Салют» на Печерске. В материалах дела зафиксировано, что первый раз полицейский явился в клуб 18 сентября под видом обычного посетителя и согласился, чтобы одна из девушек за тысячу гривен исполнила для него приватный танец.
Уединившись со стриптиз-герл, агент прямо уточнил, можно ли в дополнение к танцам получить еще и интимные услуги. Девушка озвучила таксу в шесть тысяч гривен, и предложение было принято.
На следующий день 19 сентября агент снова был в клубе. Мужчина опять заказал приватный танец, а когда дошло до интимных услуг, выпросил скидку. Агенту удалось сторговаться с девушкой-стриптизершей за 5000 гривен.
По итогам двух рейдов в клуб полицейский указал в отчете, что 50% всех денежных поступлений забирает себе администратор заведения. 23 сентября против женщины открыли расследование. Администратор пошла на сделку со следствием, признала себя виновной, а взамен получила условный срок. 20 января был вынесен приговор: киевлянка получила четыре года лишения свободы, но с отсрочкой приговора на два года. Если в течение этого срока женщина не попадется на других преступлениях, то будет освобождена от наказания.
Напомним, в Киеве разоблачили сеть публичных домов, работавших под вывеской массажных салонов. Организатором интимного бизнеса оказался бывший полицейский, в 2015 году уволенный со службы. Похожую сеть раскрыли и в Запорожье.
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